Turku julistaa merirauhan

Turku julistaa alkavan veneilykauden merirauhan toukokuun viimeisellä viikolla koko Suomen vesille. Jo viidettä kertaa järjestettävä Itämeren suojeluun ja vastuulliseen vesillä liikkumiseen kannustava tapahtuma järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti.

Pax Navis -tapahtumaan voi osallistua verkossa torstaina 27. toukokuuta kello 18–19. Ohjelmassa on videoituja musiikkiesityksiä ja tietoiskuja. Musiikkiesityksissä kuullaan merellistä jazzia ja Turun Naispoliisilaulajien sointia. Virtuaalitapahtuma huipentuu merirauhan julistukseen, jonka lukevat suomeksi ja ruotsiksi Jouni Lehikoinen Turun Mikaelinseurakunnasta ja Jaakko Laasio Merimieskirkosta.

Tapahtuman nimi, Pax Navis, on latinaa ja viittaa rauhaan ja veneilyyn. Tapahtuman idea on syntynyt yksityishenkilön toimesta, ja tapahtuman järjestämisestä vastaavat Turun kaupungin Itämerihaaste, Turun Mikaelinseurakunta ja Ruissalon Telakka. Tavoitteena on synnyttää perinne veneilijöiden ”kokoontumisajosta”, johon voi osallistua myös ilman venettä.

Tapahtuman kumppaneina toimivat tänä vuonna ovat Helsingin kaupunki, Viking Line, Kajahdus Oy, Jazz City Turku ry, Archipelago Sea Jazz, Suomen Merimieskirkko, Pidä Saaristo Siistinä ry, Airisto Segelsällskap i Åbo, Sirokoru, Paavo Nurmi Games, Varsinais-Suomen ELY -keskus, Turun seudun sukeltajat, Sukellushistoriallinen yhdistys, Suomen meripelastusseura, Pilvilinna mediahouse, Arjasmaa Yhtiöt Oy, Buster, Turun Pursiseura ja Turun Naispoliisilaulajat.

Tapahtuman järjestäjät haastavat jokaisen merta rakastavan jakamaan merellisiä tunnelmia somehaasteen kautta jo koko toukokuun ajan. Tunnuksella #paxnavis voi lähettää omat merirauhan toivotuksensa teksteinä, kuvina tai videoina Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä. Somen kautta osallistuneiden kesken arvotaan tapahtuman kumppaneiden lahjoittamia palkintoja.

Tapahtuman pääsee liittymään tästä Teams-linkistä.