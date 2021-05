Raisiossa ja Turussa koronatartuntoja kouluissa ja päiväkodissa

Turun normaalikoulussa on todettu kaksi koronavirustartuntaa. Altistuneita on ylä- ja alakouluissa. Ala-asteella tartunnan saanut henkilö on liikkunut koulun tiloissa 3.–4. toukokuuta, ja tartunnalle altistuneita on kuusi. Yläkoulussa altistuneita on kolme. Tartunnan saanut on ollut koulun tiloissa 5. toukokuuta.

Myös Raision Leijapuiston päiväkodissa 5.–6. toukokuuta olleella henkilöllä on todettu koronatartunta. Tartunnan seurauksena yksi päiväkotiryhmä eli 20 altistunutta on asetettu karanteeniin.

Terveydenhuollon viranomaiset ovat olleet yhteydessä karanteeniin asetettuihin. Myös vanhemmille ja henkilökunnalle on tiedoitettu asiasta.

Lisäksi koronatartunnan on saanut Vaisaaren koulun tiloissa 3.–5. toukokuuta ollut henkilö. Koronavirustartunta ei aiheuta karanteenia, koska koulun henkilökunta tai oppilaat eivät altistuneet tartunnalle.