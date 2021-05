Turussa käynnistyy maanantaina useita liikenteeseen vaikuttavia katutöitä. Kaikilla työmailla on paikalla liikenteenohjaajat tai liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Otto Korhosen kadulla Karvataskun risteyksen kohdalla ajoneuvoliikenne katkaistaan kiertoliittymän rakentamisen vuoksi. Katu on katkaistu työmaan kohdalta 9.7. saakka

Kevyen liikenteen väylää ei katkaista.

Uudenmaankadun ja Hippoksentien risteyksessä viemäri- ja vesijohtotyö sulkee oikeanpuoleisen ajokaistan Uudenmaantiellä. Hippoksentiellä oikeanpuoleinen keskustan suuntaan kääntyvä ajokaista on suljettu. Alueella on poikkeava nopeusrajoitus 30 km/h. Työn on arvioitu valmistuvan risteyksessä kuukaudessa, noin 4.6. mennessä.

Työ etenee risteyksestä Kauppias Hammarin kadulle. Se on osa Kauppias Hammarin kadun ja Kuusikujan vesihuoltosaneerausta. Kauppias Hammarin kadun ja Kuusikujan osalta työn on arvioitu valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jäkärlän Puistokadulla jyrsintä- ja päällystystyö katkaisee 21.5. asti yhden ajokaistan pois käytöstä työmaan kohdalla, välillä Asemantie–Talolankatu.

Rykmentintiellä jyrsintä- ja päällystystyö haittaa liikennettä välillä Susiniitynkatu–Uimarinkatu. Yksi ajokaista pois käytöstä työmaan kohdalla 12.5. asti.

Savustamonkatu 5:n kohdalla viemäri- ja vesijohtotyö katkaisee tien 12.5. asti. Kiertotie opastettu kulkemaan Kotimäenkadun ja Kauselantien kautta. Kävelijät ja pyöräilijät mahtuvat kulkemaan työmaan ohi.