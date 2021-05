Pohjola-Norden valmistautuu purkamaan kemiönsaarelaisen pääsihteerinsä työsuhteen

Helsinki

Pohjoismaista yhteistyötä edistävä kansalaisjärjestö Pohjola-Norden katsoo, että sillä on edellytykset purkaa pääsihteeri Michael Oksasen palvelussuhde.

Järjestön liittohallitus päätti samalla, että se antaa Oksaselle mahdollisuuden tulla kuulluksi asiassa.

Liittohallitus päätti lisäksi selvittää liitolle aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden perusteella esitettävät korvausvaatimukset. Se päätti myös ryhtyä toimenpiteisiin uuden pääsihteerin palkkaamiseksi.

Oksanen hyllytettiin maaliskuussa, kun Hufvudstadsbladet oli uutisoinut liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa ilmenneistä epäselvyyksistä. Tuolloin yhdistyksessä aloitettiin myös erityistilintarkastus.

Lehden tietojen mukaan Oksanen olisi nostanut perusteettomia kilometrikorvauksia tuhansien eurojen edestä sekä ottanut itselleen autoedun ilman työnantajansa lupaa. Pääsihteerin palkanmaksuissa itselleen on lehden mukaan myös kysymysmerkkejä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hufvudstadsbladetin mukaan vastikään valmistunut erityistilintarkastus paljasti, että Oksanen on käyttänyt väärin järjestön rahoja noin 80 000 euron edestä. Liittohallitus päätti lehden mukaan tutkia, tulisiko tapauksesta tehdä rikosilmoitus. Asiasta odotetaan päätöstä viimeistään hallituksen seuraavassa kokouksessa, joka on 17. toukokuuta.

Oksanen oli aiemmin RKP:n kuntavaaliehdokkaana Kemiönsaaressa, mutta vetäytyi väärinkäytösjupakan tultua julki.

Pohjola-Nordenin liittohallitus päätti myös, että liiton sisäiset menettelytavat, valvontamenettelyt ja taloudelliset ohjesäännöt uudistetaan.

STT on tavoitellut liittohallituksen puheenjohtajaa Juhana Vartiaista (kok), mutta ei ole saanut häneen yhteyttä.