Salossa uusia koronatartuntoja kolmessa koulussa

Salossa on varmistettu useissa kouluissa koronatartuntoja. Sekä Ollikkalan että Saurun alakouluissa on kummassakin todettu koronatartunnat. Molemmissa kouluissa on koronalle altistunut yksi opetusryhmä.

Lisäksi Vaskion koulussa on ilmennyt kaksi tartuntaa. Altistuneita opetusryhmiä on kaksi. Tilanteen rauhoittamiseksi koulun kuudesluokkalaiset siirretään etäopetukseen 7.– 17. toukokuuta.

Huoltajille on jo torstai-illan aikana tiedotettu koulujen tilanteesta. Lisäksi terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin ja antavat ohjeet karanteenista.

Lue myös:

Salossa Märynummen koulussa ja päiväkodissa jatkotartuntoja, lisäksi Mesikämmenen päiväkodissa tartunta ja karanteeni