Salossa Märynummen koulussa ja päiväkodissa jatkotartuntoja, lisäksi Mesikämmenen päiväkodissa tartunta ja karanteeni

Salossa Märynummen koulussa ja päiväkodissa on aikaisemmin tällä ja viime viikolla tiedotettuihin koronatartuntoihin liittyen todettu uusia jatkotartuntoja, tiedottaa Salon kaupunki.

Märynummen koulun 4.-5.-luokkalaiset siirrettiin etäopetukseen 4.toukokuuta ja uusista jatkotartunnoista johtuen ovat kaikki koulut oppilaat asetettu karanteeniin. Märynummen päiväkodissa on jatkotartunnoista johtuen karanteenissa kolme lapsiryhmää.

Salon kaupunki kertoo tiedotteessa, että lisäksi päiväkoti Mesikämmenessä on todettu koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan altistuneiden joukossa on lapsia ja henkilökuntaa. Yksi päiväkotiryhmä on asetettu karanteeniin.