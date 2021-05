Miksi ei umpitunnelia? Kiinteistö Oy Turun Telakkarannan ajotunneli vastuuseen tekosistaan.

Näin Turussa: "Joustavia" asemakaavojen muutoksia hatarin perustein ja "joustavia" rakennuslupakäytäntöjä :

Käsittääkseni KHO:n pitkin hampain hyväksytyssä asemakaavassa rakennukset oli hyväksytty, mutta muistaakseni siinäkin vaiheessa kaavassa oli edelleen umpitunneli.

Sitten grynderit perustivat Kiinteistö Oy Turun Telakkarannan Ajotunneli Oy:n, joka räjäyttää ja raiskaa Korppolaismäen kalliota Telakkarannassa, jotta autoille saadaan betonikannella katettu ajoväylä parkkipaikoille talojen taakse. Historiallisesta Korppolaismäestä silpaistaan pois monta metriä.

Alun pitäen kaavan mukaan piti kalliioon louhia umpitunneli, mutta jostakin syystä on annettu lupa avolouhokseen. Ilmeisesti avolouhinta on halvempaa? Grynderit voittivat - asukkaat, maisema ja ympäristö kärsivät.

Olen kuullut väitteen, että Korppolaismäen kallio on niin hötöä, että se ei sovellu umpitunnelin tekemiseen. Taitaa olla grynderien taholta tullut väite?

Korppolaismäen Etelärantaan onnistuttiin kuitenkin rakentamaan kallion sisään umpitunneliin jämerästi tehty kaksikerroksinen 103 auton parkkiluola ajoväylineen ja lisäksi kolme ajoväylää talojen alla ja väleissä oleviin parkkihalleihin. Parkkiluolan sisäänajo on osoitteessa Kölikatu 15.

