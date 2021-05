Turun kaupunki on avannut uuden ilmoittautumissivun kaikille koronarokotteen haluaville yli 18-vuotiaille turkulaisille. Kuntalaisen tulee jättää yhteystietonsa otanrokotteen.turku.fi-sivulle ja hänelle lähetetään rokotusaika tekstiviestillä.

Sivu on avautunut kuntalaisille tänään torstaina. Jotta palvelu ei alkuvaiheessa kuormittuisi liikaa, Turun kaupunki toivoo, että tällä viikolla yhteystietonsa jättäisivät 50 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Tämän jälkeen viikolla 19 eli ensi viikolla kaikki yli 18-vuotiaat voivat jättää ilmoittautumisensa rokotukselle.

Leila-robotti lähettää rokotusaikoja yhteystietonsa jättäneiden kesken satunnaisjärjestyksessä ikäryhmä kerrallaan touko-elokuun aikana. Ilmoittautumisjärjestys ei ole rokotusjärjestys, vaan rokoteaikoja annetaan vanhimmasta ikäryhmästä alkaen kohti nuorempia.

– Olemme kevään aikana kehittäneet erilaisia tapoja jakaa koronarokotusaikoja kuntalaisille. otanrokotteen.turku.fi-sivun kautta pystymme hallinnoimaan ajanvarausta paremmin, eikä kuntalaisten tarvitse soittaa koronarokotuspuhelimeen tai seurata rokotusaikojen avautumista netissä. Sivun kautta saamme myös ajantasaiset yhteystiedot niistä asiakkaista, jotka käyttävät pääasiassa oman työterveyshuoltonsa palveluja, ylilääkäri Suvi Vainiomäki Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta kertoo tiedotteessa.

Jatkossa Leila-robotti jakaa rokotusaikoja vain yhteystietonsa jättäneiden kesken. Näin pystytään huomioimaan työterveyshuoltojen antamat rokotukset työikäiselle väestölle. Kuntalaisten rokotustiedot eivät siirry automaattisesti työterveyshuoltojen ja kunnan terveydenhuollon erillisten potilastietojärjestelmien välillä.

– Ajanvarausrobotti ei osaa ottaa huomioon sitä, että iso osa työikäisistä saa rokotteen oman työterveyshuoltonsa kautta. Jos robotti lähettäisi jatkossakin aikoja kaikille kuntalaisille, monet saisivat kaksi rokotusaikaa. Ilmoittautumissivun avulla pyrimme ratkomaan juuri tätä ongelmaa. Jos kuntalainen ehtii jo jättämään omat yhteystietonsa, mutta saakin myöhemmin rokotteen työterveyshuollosta, tulee hänen perua ilmoittautumisensa kaupungin rokotukselle, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi selventää.

Sivusto palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

– Ilmoittautumisen avulla mahdollistamme rokotusaikojen tasaisen virran. Kun rokotusvuoroon tulee työikäinen väestö, olisi tiedossa erittäin huono asiointikokemus ajanvarauspalvelun ruuhkautuessa, kun kaikki yrittävät löytää vapaita aikoja yhtä aikaa. Sivun avulla pystymme tarjoamaan kuntalaiselle helpon tavan saada rokote, hankejohtaja Tapio Järvenpää Turun kaupungilta kertoo.

Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen ja siksi ilmoittautuvalla henkilöllä tulee olla suomalainen henkilötunnus ja pankkitunnukset tai muu vahvan tunnistautumisen menetelmä. Palvelu on tarkoitettu turkulaisille. Sivun kautta omien tietojen jättäminen on täysin turvallista ja palvelu täyttää vaaditut tietoturvastandardit. Sivu on myös saavutettava.

Ilmoittautumissivulle yhteystietonsa jättäneet saavat rokotusajan tekstiviestillä. Mikäli Leila-robotin lähettämä aika ei sovi ja se pitää perua, ajan voi perua soittamalla Turun kaupungin koronarokotuspuhelimeen (p. 02 266 0159) kaikkina vuorokauden aikoina ja jättämällä ääniviestin. Ajan voi perua myös sähköisesti eTerveyspalveluiden kautta. Ajan perumisen jälkeen uusi aika varataan joko sähköisesti eTerveyspalveluiden kautta tai soittamalla koronarokotuspuhelimeen. Uusi ilmoittautuminen uuden sivuston kautta ei ole enää mahdollista, jos rokotusaika on jo lähetetty.