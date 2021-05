Salo siirtää koululaisia ja opiskelijoita etäopetukseen – nuorisotilat, uimahalli ja sisäliikuntapaikat suljetaan

Salon kaupunki päätti kaupungin vakavan koronatilanteen johdosta tehdä useita sivistys- ja vapaa-aikapalveluja koskevia rajoituspäätöksiä. Uläkoulujen 7.–8. luokat sekä lukiot päätettiin siirtää etäopetukseen 7.– 21. toukokuuta väliseksi ajaksi.

– Tehdyt päätökset ovat välttämättömiä, jotta kaupungin tartuntatilanne saadaan rauhoittumaan. Nämä nyt tehdyt ratkaisut ovat kaupungin toimivallassa, mutta vielä tärkeämpää on kaikkien kuntalaisten vastuullinen toiminta nykyisessä tilanteessa. Me emme voi puuttua kuntalaisten yksityiselämän ratkaisuihin, mutta nyt jos koskaan on jokaisen kannettava vastuuta tai pian on myös alkukesä pilalla, korostaa kaupunginjohtaja Tero Nissinen kaupungin tiedotteessa.

Yhdeksäsluokkalaiset jatkavat lähiopetuksessa, jotta heidän viimeiset kouluviikot ja päättöarviointi saadaan turvattua.

– 7.-8.-luokkalaisten ollessa etäopetuksessa saadaan myös väljyyttä kouluihin ja pystytään koulunsa päättävien nuorten opetus järjestämään koronaturvallisesti, tarkentaa sivistyspalveluiden johtaja Pia Setälä tehtyä ratkaisua.

Perusopetuksen vuosiluokat 4-6 jatkavat myös normaalisti lähiopetuksessa.

– Tartunnat eivät ole keskittyneet tähän ikäluokkaan ja on tärkeää mahdollistaa alakoululaisten lähiopetus ennen alkavaa kesälomaa, Setälä jatkaa.

Opetusjärjestelyjen lisäksi kaikki nuorisotilat suljetaan 7.–21. toukuuta väliseksi ajaksi eikä musiikkiopiston orkesteriharjoituksia järjestetä lähiopetuksena tuona aikana.

Myös kaikki sisäliikuntapaikat kuten uimahalli, kuntosalit, liikuntasalit ja -hallit suljetaan yleisöltä. Seuratoiminta ja kaupungin järjestämä toiminta sisäliikuntatiloissa sallitaan alakouluikäisille ja nuoremmille. Ulkoliikuntapaikkoja voi käyttää koronasuosituksia noudattaen. Aikuisten toiminta jatkuu ulkona tai etänä.

Rajoituksia kohdistettaan myös kulttuuripalveluihin. Elektroniikkamuseo on suljettu 16. toukokuuta asti. Taidemuseo on näyttelyvaihdon vuoksi suljettu 14. toukuuta asti. 15. toukokuuta alkaen museo on avoinna ennakkovarausta vastaan enintään 10 hengelle yhtäaikaisesti

Kirjastossa voi olla yhtäaikaisesti enintään 10 kävijää. Asiointi on tarkoitettu ensisijaisesti vain varausten noutoa varten enintään 15 minuutin ajaksi. Omatoimikirjastot pidetään auki. Lehtienlukusalit suljetaan.

Lisäks Salon kaupunki muistuttaa, että kaikki kirjastot ovat suljettuina 19.5- 3.6 välisen ajan kirjastojärjestelmän vaihdon vuoksi. Kirjastopalveluiden rajoitukset ovat voimassa 18.5. asti.

Kansalaisopiston toiminta jatkuu aikuisten osalta etänä tai ulkona. 2008 syntyneiden ja nuorempien toiminta jatkuu aiempaan tapaan. 2007 syntyneiden ja vanhempien toiminta jatkuu etänä tai ulkona.