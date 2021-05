Aurajokirannan puut koristellaan neulegraffiteilla – myös Brinkkalan pihalle taideteos paidoista

Turkuun Aurajokirantaan ilmestyy tulevana viikonloppuna neulegraffiteja. Kyse on lauantaina 8. toukokuuta järjestettävästä Knit’n’Tag Turku -tapahtumasta. Åbolands hantverkin järjestämän tapahtuman aikana Aurajokirannan puut koristellaan neulegraffiteilla.

Yhteisöllisen kaupunkitaideteoksen rakentamiseen osallistuu esimerkiksi yksityisiä henkilöitä, yhdistyksiä ja oppilaitoksia. Myös Vanhan Suurtorin ja Brinkkalan alueen toimijat juhlistavat jo viidettä kertaa Turussa toteutettua tapahtumaa omalla yhteisötaideteoksella. Tapahtuman tänävuotisen Yhdessä-teeman hengessä Brinkkalan sisäpihalle ripustetaan taideteos, jonka toteuttamisesta vastaavat alueen toimijat. Mukana ovat muun muassa Turkuseura, Taito Varsinais-Suomi, Viro-keskus ja Brinkkalan Studio.

Idea teokseen saatiin kuvanveistäjä Kaarina Kaikkoselta. Kaikkonen tunnetaan miesten pikkutakeista tekemistään installaatioista. Toimijat ovat tuunanneet teokseen omannäköisiä paitoja. Turkuseuran paidoissa näkyy esimerkiksi Turun murre, Taito Varsinais-Suomen paidoissa liikutaan kudonnan sidoksien ja rakkauden ympärillä.

– Haluamme viestittää, että yhdessä saamme tehtyä upeita juttuja Turussa. Yhdessä herätämme myös vanhankaupungin eloon, toteaa tiedotteessa Turkuseuran toiminnanjohtaja Kati Leskinen.

Essi-Maria Rouhiainen Turkuseuran Kati Leskinen, Taito Varsinais-Suomen Tiina Aalto ja Brinkkalan Studion Jaska Poikonen ovat toteuttamassa taideteosta Brinkkalan sisäpihalle.

Neulontatapahtumaan osallistumisen jälkeen on tulossa yhdessä toteutettavia tapahtumia. Syksyksi on suunnitteilla muun muassa Illallinen Brinkkalan taivaan alla -tapahtuma ja yhteistä ohjelmaa Taiteiden yöhön.

– Vanha Suurtori on Turun vanhankaupungin sydän. Haluamme, että se on turkulaisten aktiivisessa käytössä levähdyspaikkana ja kulttuuritilana. Kutsumme turkulaiset nauttimaan alueen tunnelmasta, Leskinen sanoo.

Yhteisötaideteos on esillä Brinkkalan pihalla lauantaina 8. toukokuuta kello 11 alkaen. Myös alueen putiikit ja toimijat ovat avoinna Knit’n’Tag Turku -tapahtuman aikana.

Yhteisötaideteoksen lisäksi on tarjolla muitakin kulttuurielämyksiä. Esimerkiksi Viro-keskuksessa pääsee tutustumaan Rait Priksin maalauksiin Turusta ja Virosta sekä Mikael Korhosen Haapsalun valokuviin kello 11–16. Brinkkalan galleria on auki kello 10–18. Tiloissa on nähtävillä Naantalin seudun valokuvaajien näyttely.