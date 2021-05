Kirjastojen ja museoiden rajoituksiin pieniä kevennyksiä – Koronaryhmä kuitenkin huolissaan Salon tilanteesta

Koronatilanne Varsinais-Suomessa jatkaa rauhallista paranemistaan, jonka johdosta Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä teki pieniä kevennyksiä rajoituksiin. Kirjastojen, kulttuuritalojen ja museoiden toimintaa voidaan avata hallitusti ja niin, että turvavälit voidaan säilyttää.

Paikallisen epidemiatilanteen ja rokotekattavuuden salliessa voidaan myös terveyskeskusten vuodeosastojen ja ympärivuorokautisten hoivayksiköiden vierailukäytäntöjä keventää.

Paikallisen epidemiatilanteen edellyttäessä on syytä kuitenkin harkita tiukempia toimia. Yleisötilaisuuksissa on noudatettava Aluehallintoviraston asettamaa kuuden henkilön kokoontumisrajoitusta.

– Ilmaantuvuus on laskussa, ja olemme nyt joulukuun alun tasossa eli tasolla ennen isoja aaltoja. Rajoituksien voimakas purkaminen on kuitenkin vielä ennenaikaista, ainakin vapun jälkeinen tilanne pitäisi katsoa ensi viikolla tarkemmin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Kokoontumisrajoituksesta huolimatta yksityisjuhlissa tapahtuneiden tartuntojen määrä on kasvanut. Viime viikolla 11 tartuntaa Varsinais-Suomessa tuli yksityisjuhlista. Sairaanhoitpiirin mukaan lukema on aikaisempina viikkoina ollut yksi tai kaksi tartuntaa.

Koronakoordinaatioryhmä on myös huolissaan Salon huonona pysyvästä koronatilanteesta sekä siitä, että kaupungissa rajoituksista huolimatta on järjestetty isoja kokoontumisia, joista on tullut ilmi tartuntoja.

– Salon korkeat tartuntaluvut voivat heijastua muuallekin maakunnan alueelle, sanoo Rintala.

Koronaryhmä ottaa ensi viikolla kantaa siihen, miten ylioppilasjuhlia ja koulujen päättymistä voidaan kesäkuussa juhlistaa.

– Olemme toki menossa parempaan suuntaan, mutta emme ole kuitenkaan likimainkaan selvillä vesillä. Paljon on vielä karikkoa kierrettävänä, ennen kuin olemme perillä satamassa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kuvailee.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 77,5. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 101,9.

Positiivisten testien osuus on nyt 2,7 prosenttia, kun se viime viikolla oli 3,5 prosenttia.