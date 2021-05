Pippurimyllyn lounaalla tarjoillaan klassikkoannoksia ja tuttuja makuja

Stålarminkadulla vuodesta 1974 lähtien toiminut Ravantin suvun pyörittämä perheravintola Pippurimylly on yksi Turun vanhimpia edelleen samalla konseptilla toimivista ravintoloista.

Asiakaskunta on viehättynyt niin paikan klassikkoannoksista kuin miljööstäkin, mikä on samaan aikaan juhlallinen ja rento. Paikka henkii syntymävuosikymmentään, mutta tähän päivään päivitettynä. Pintaremontin myötä sisustukseen on tuotu tummaa, lämmintä puuta, mikä toistuu salin kalusteissa. Seinää koristavat kehystetyt julisteet Turun alueella olleista näyttelyistä.

Ravintolapäällikkö Matleena Pietilä kertoo, että Pippurimyllyssä ei ole lähdetty kikkailemaan trendien perässä, vaan ravintolan sisustus ja ruokalista ovat pysyneet melko vastaavina läpi vuosikymmenten. Esimeriksi klassikkoruoka pippuripihvi on pysynyt listalla alusta saakka.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Meillä käy paljon vakioasiakkaita, jotka tietävät, mitä haluavat. Pippuripihvi on meidän bravuurimme, siitä meidät tunnetaan ja sitä moni tulee syömään. Myös paistettu siika, silakat ja maksa kiinnostavat, vuodesta 1989 lähtien Pippurimyllyssä työskennellyt Pietilä sanoo.

Jane Iltanen Pippurimyllyn lounaslistalla on päivittäin neljä vaihtoehtoa. Pihvipaikkana tunnetun ravintolan klassikkoruoka on pippuripihvi, mutta asiakkaille maistuvat myös kala- ja maksaruuat.

Testipäivänä lounasaikaan paikka on täynnä. Koronarajoitusten vuoksi paikkamäärä on puolitettu 35:een, mutta iloinen puheensorina täyttää kaarevan katon eli tynnyriholvin alle jäävän salin. Pietilä kehottaakin varaamaan pöydän etukäteen, jos haluaa varmistaa, että omalle seurueelle löytyy tilaa. Lisätilaa ruokailijoille löytyy tarvittaessa myös alakerran kortteliravintola Hugosta.

"Koronasulun päätyttyä on ollut hienoa huomata, että ihmiset haluavat taas syödä ulkona." Matleena Pietilä

Pietilän mukaan väkeä riittää tasaisesti pitkin päivää eikä etenkään perjantaisin lounaan ja illallisen väliin jää siirtymäaikaa. Seuraavia ruokailijoita alkaa tulla jo heti lounaan jälkeen. Ravintolalla on myös muodostunut kanta-asiakaskunta jo vuosien takaa.

– Koronasulun päätyttyä on ollut hienoa huomata, että ihmiset haluavat taas syödä ulkona. Suurin osa haluaa syödä paikan päällä, mutta meiltä haetaan ruokaa myös mukaan.

Lounaslistalla on päivittäin neljä vaihtoehtoa. Mukana on aina yksi kevyempi vaihtoehto tai kasvisruoka. Tavallisesti lounaslistalla on myös päivän pizza, mikä on tulossa listalle takaisin myöhemmin. Lounaaseen kuuluu runsas salaattipöytä, ruokajuomaksi maito tai kotikalja. Annoksissa huomioidaan erikoisruokavaliot.

– Perjantaisin on aina paistettua maksaa ja häränsisäfileetä. Osa tulee varta vasten niiden vuoksi.

Testipäivänä tarjolla oli täytetyt paprikat, pariloitua maksaa ja juustoinen kukkakaalikastike, paistettua siikaa, voisulan, tankoparsan ja keitettyjen perunoiden kera sekä häränfilee, lankkuperunat ja choronkastike.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Maisteltavaksi valikoitui kala-annos, mikä osoittautui loistavaksi valinnaksi. Annos koostui vain muutamista raaka-aineista ja perusmauista, joita ei oltu onneksi piilotettu kastikkeen alle vaan niistä sai nauttia sellaisenaan. Annoksen ehdoton kruunu oli paistettu siika, joka oli juuri sopivan kypsä ja mehevä.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.