Halikon lukiossa koronatartunta

Halikon lukiossa on todettu koronatartunta, tiedottaa Salon kaupunki.Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koronavirukselle on altistunut muutamia lukion opiskelijoita.

Terveydenhuoltoviranomaiset ovat ottaneet henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja he ovat saaneet ohjeet karanteenista. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, opiskelijat voivat tulla normaalisti kouluun.

Salon kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Halikon lukion tilannetta, ja lupaavat tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

Salossa on viime päivinä todettu useita tartuntoja. Sunnuntaina tartuntojen määrä oli maakunnan korkein 15 tartunnalla.

Salon koronatilannetta on pahentanut erityisesti nuorten joukossa leviävät tartunnat.

Viime viikolla Salon kaupunki tiedotti tartunnoista Ollikkalan ja Uskelan kouluissa sekä Märynummen päiväkodissa. Niiden lisäksi tautitapauksia on paljastunut Hermannin koulussa, Salon lukiossa sekä Salon seudun ammattiopistossa. Tartunnan saaneita on oppilaitoksissa yhteensä yksitoista. Kaupunki tiedotti maanantaina, että altistuneiden määrä on maltillinen lukuun ottamatta ammattiopistoa, jossa yksi ryhmä on siirretty etäopiskeluun. Osa ammattiopiston tartunnoista on peräisin työelämän oppimisjaksolta.

Salon kaupunginjohtaja Tero Nissinen totesi eilen, että kuluvan viikon tartuntaluvut ratkaisevat, onko Salossa otettava käyttöön kaupungin päätösvallassa olevia rajoituksia nykyisten rinnalle.

– Meidän toimivaltamme ulottuu omaan toimintaamme ja toimipisteisiimme, mutta yleisellä tasolla vastuu terveysturvallisesta toiminnasta on kaikilla kuntalaisilla, Nissinen korostaa.