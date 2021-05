Lounais-Suomen poliisi tutkii jo vuosia jatkunutta pimeää polkupyöräkauppaa – pyytää havaintoja epäilyttävistä pyöräkauppiaista

Lounais-Suomen poliisi on päässyt polkupyörävarkauksiin liittyvän rikostutkinnan yhteydessä ammattimaisen pimeän verkossa pyörivän polkupyöräkaupan jäljille. Poliisin tietoon on tullut useita toimijoita, jotka harjoittavat pimeää kauppaa myymällä jopa satoja pyöriä vuosittain. Tapausten tutkinnassa on paljastunut myös useita muita rikoksia.

Tällä hetkellä tutkinnassa on yhteensä kymmenen eri tapausta, joissa yksityinen toimija ostaa kansalaisilta polkupyöriä ja myy niitä voitolla eteenpäin internetin myyntikanavien, pääasiassa Facebookin Marketplacen ja Tori.fi-sivuston, kautta.

– Kyse on mittavasta käytettyjen polkupyörien jälleenmyynnistä, josta ei ilmoiteta verottajalle. Veropetoksen lisäksi myyjä voi syyllistyä kätkemisrikokseen, mikäli tietoisesti välittää rikoksella saatua omaisuutta eteenpäin, sanoo rikoskomisario Mika Paaer Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.

Poliisin tiedossa on tapauksia, joissa epäillään pimeän pyöräkaupan jatkuneen jopa neljän vuoden ajan. Kyseisissä jutuissa epäillään olevan kyse yhteensä jopa 7 000–10 000 jälleenmyydystä polkupyörästä.

Lisäksi tutkinnassa on havaittu useita pienempiä toimijoita, jotka myyvät muutamia kymmeniä pyöriä vuosittain.

– Oman polkupyörän saa aina myydä, mutta jos samalla myyjällä on myynnissä vuosittain kymmeniä tai satoja polkupyöriä, voidaan epäillä, että kyse on liiketoiminnasta, Paaer linjaa.

Poliisi pyytää havaintoja epäilyttävistä käytettyjä pyöriä myyvistä kauppiaista.

– Liian halpa hinta, epäselvät myyntiolosuhteet tai kiire saada pyörä myydyksi voivat kertoa ongelmista. Lisäksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan varmistua pyörän runkonumerosta, pyörän alkuperäisestä ostopaikasta, myyjän henkilöllisyydestä sekä tarkistaa myyjän muut myynti-ilmoitukset, Paaer neuvoo.

Mikäli myyjä ei luovuta tietojaan, haluaa maksun vain käteisellä ja jos samalla henkilöllä on myynnissä paljon erilaisia pyöriä, on usein parasta jättää kaupat sikseen ja tehdä ilmoitus poliisille. Havaintoja voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Paaer korostaa, että markkinoilla myynnissä olevien käytettyjen pyörien tausta on enimmäkseen laillinen, mutta joukossa esiintyy myös varastettuja pyöriä. Myös ostajalla on kuitenkin vastuu omasta toiminnastaan.

– Jos kallista polkupyörää myydään todella halvalla, esimerkiksi puoleen hintaan sen arvosta, voidaan ostajaakin mahdollisesti epäillä rikoksesta, mikäli polkupyörä myöhemmin paljastuu anastetuksi. Jos myyjä ei luotettavasti pysty selvittämään pyörän alkuperää, pyörä on usein syytä jättää kokonaan ostamatta, ettei joudu itse rikoksesta epäillyksi, Paaer muistuttaa.

Kevään edetessä polkupyörävarkaudet ovat lisääntyneet Lounais-Suomessa. Poliisi muistuttaa, että jokainen voi omalla toiminnallaan, kuten pyörän huolellisella säilytyksellä ja tehokkaalla lukitsemisella, vaikuttaa ennalta estävästi asiaan.

Mikäli polkupyörä kuitenkin varastetaan, tärkeintä on tietää runkonumero. Myös muu yksilöivä tieto kuten esimerkiksi soittokello, itse kiinnitetty juomapulloteline tai liimattu tarra tai esimerkiksi pyörästä otettu valokuva voivat auttaa mahdollisen rikoksen selvittämisessä.

Pyörävarkauden nähdessä tulee soittaa hätänumeroon ja varkauden jälkeen on hyvä tehdä viipymättä rikosilmoitus.

– Lisäksi kannattaa heti tarkkailla paitsi netin myyntipalstoja myös Lounais-Suomen poliisin Facebookissa olevaa polkupyöräsivua (Lounais-Suomen poliisilaitos: Polkupyörät), jolla julkaistaan tietoa Turun seudulla löytyneistä polkupyöristä, Paaer vinkkaa.