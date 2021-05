Usealle turkulaiselle bioalan tutkijalle myönnetty tuhansien eurojen rahoitus – aiheet vaihtelevat Alzheimerista ympäristöterveyteen

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 33 uudelle tutkijatohtorille. Joukossa on kuusi Turun yliopiston tutkijaa.

Rahoituskausi on 2021–2024 eli kolme vuotta, ja myönnöt ovat noin 230 000–320 000 euroa. Rahoitus on tarkoitettu tutkijatohtorin oman palkan lisäksi henkilökohtaisiin tutkimuskuluihin sekä kansainväliseen että kotimaiseen liikkuvuuteen.

Toimikunta painotti rahoituspäätöksissään hakijoiden tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta ja tänä vuonna erityisesti hakijan suunnittelemaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja liikkuvuutta.

Tutkijatohtorirahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkimus- tai asiantuntijatehtäviin sekä edistää heidän siirtymistään kohti itsenäistä tutkijanuraa.

Yksi rahoituksen saaneista tutkijatohtoreista on Anniina Snellman. Hän tutkii Turun yliopistossa muistisairaus Alzheimerin taudin varhaisia aivomuutoksia APOE-geenin oireettomilla kantajilla. APOE-geenin tiedetään lisäävän Alzheimerin taudin riskiä. Tutkimus on tärkeää, sillä aivomuutosten selvitys on oleellista taudin varhaisessa havaitsemisessa ja hoidossa.

Toinen rahoitusta saanut Turun yliopiston tutkimusprojekti on Matti Ruuskasen tutkimushanke ihmisen mikrobiston maantieteellisestä vaihtelusta. Hankkeessa selvitetään, kuinka maantieteelliset erot suoliston ja mikrobiyhteisöjen koostumuksessa vaikuttavat mikrobistoon ja kroonisiin sairauksiin Suomalaisessa väestössä. Tutkimus auttaa ymmärtämään millä tavoin mikrobisto välittää elinympäristömme ja -tapojemme yhteyttä länsimaissa yleistyneisiin sairauksiin kuten paksusuolen syöpään, allergioihin tai astmaan. Tarkoituksena on myös parantaa tautimalleja ja kehittää elinympäristöämme luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten terveyttä tukevaksi.

Suomen Akatemia julkisti maanantaina myös 24 uutta biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen akatemiatutkijaa. Heistä kaksi työskentelee turkulaisissa yliopistoissa Jacquemet Guillaume Åbo Akademissa ja Silke Van den Wyngaert Turun yliopistossa.

Akatemiatutkijoiden rahoituskausi on 2021–2026 eli viisivuotinen ja myöntö tutkijaa kohden 447 650 euroa.

Rahoitus on tarkoitettu akatemiatutkijan omaan palkkaan, ja tutkijat saavat myöhemmin kutsun erilliseen tutkimuskulurahoitushakuun.

Akatemiatutkijarahoituksen tavoitteena on tarjota lupaaville tutkijoille laajat ja monipuoliset mahdollisuudet itsenäiseen tutkimustyöhön, edistää oman tutkimusryhmän perustamista ja mahdollistaa oman alan tutkimuksen kehittäminen. Akatemiatutkijoilla odotetaan myös olevan hyvät kansalliset sekä kansainväliset yhteistyöverkostot.