Poliisi pyytää naista kasvoihin purreen koiran omistajaa ilmoittautumaan

Vapunpäivänä Hirvensalossa Kakskerrantien ja Kukolantien risteyksessä autotiellä vapaana juossut isohko, vaalea koira puri parikymppistä naista kasvoihin tämän yrittäessä ottaa koiraa kiinni ja estää sen jäävän auton alle. Naiselle aiheutui tilanteessa vammoja.

Lounais-Suomen poliisi tutkii tapausta tällä hetkellä järjestysrikkomuksena ja vammantuottamuksena.

Poliisi ei vielä maanantaihin mennessä ollut onnitunut tavoittamaan eläimen omistajaa.

Koira on poliisille annetun ilmoituksen perusteella vaalean hiekanvärinen ja sillä on päässä ja jaloissa valkeita laikkuja. Koira on vankkarakenteinen ja sillä on luppakorvat.

Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja tapahtuneen nähneiltä henkilöiltä. Havaintoja toivotaan erityisesti tapahtumapaikalla olleesta punaisesta Toyota Corolla -merkkisestä henkilöautosta ja tilanteessa mukana olleesta naisesta, joka kutsui koiraa luokseen.

Havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 411 7655.

Turun Sanomat kertoi sunnuntaina, että aggressivisesti käyttäytynyt koira oli luimistellut myös ensimmäiselle auttajalleen.

