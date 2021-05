Salon ilmaantuvuusluku huolestuttavan korkea – kuluvan viikon tartunnat ratkaisevat uusien rajoitusten tarpeen

Salolla todettiin viime viikolla 46 uutta koronatartuntaa, edellisellä viikolla tartuntoja oli 30 sekä sitä edellisellä viikolla 69. Tänään Salossa ei raportoitu uusia koronatartuntoja.

Salon ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 145,2, kun se esimerkiksi Turussa on 100,7 ja Helsingissä 90,7.

Salon kaupungin mukaan viime viikon tartunnoissa ovat korostuneet nuorison vapaa-ajan kokoontumisiin liittyvät ryppäät. Viime viikolla ikäryhmässä 0–15-vuotiaat tartuntoja oli 13, ikäryhmässä 16–19-vuotiaat 16 ja 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmässä kokonaisuudessaan 17.

Viime viikolla tartuntoja todettiin Ollikkalan, Uskelan ja Hermannin kouluissa sekä Märynummen päiväkodissa. Salon lukiossa todettiin neljä tartuntaa ja Salon ammattiopistossa kuusi. Osa ammattiopiston tartunnoista on peräisin työelämän oppimisjaksoilta. Hermannin koulussa ja Salon lukiossa altistuneita on muutama ja ammattiopistossa on yksi opiskeluryhmä siirtynyt etäopiskeluun.

– Tämän viikon luvut tulemaan kertomaan sen, onko vappua maltettu juhlia pienessä porukassa. Kouluissa maskisuositusta noudatetaan hyvin, jolloin myös altistuneiden määrät pysyvät niissä pieninä, toteaa tartuntataudeista vastaava lääkäri Kaisa Ellä kaupungin tiedotteessa.

Kaupunginjohtaja Tero Nissinen toteaa, että tämän viikon tartuntaluvut ratkaisevat joudutaanko kaupungissa ottamaan käyttöön uusia rajoituksia jo voimassa olevien rinnalle.

– Meidän toimivaltamme ulottuu omaan toimintaamme ja toimipisteisiimme, mutta yleisellä tasolla vastuu terveysturvallisesta toiminnasta on kaikilla kuntalaisilla, Nissinen korostaa.

Ulkomailta tartuntoja tulee yksittäisinä tapauksina ja ne eivät ole viime aikoina johtaneet jatkotartuntoihin. Kaupunki kertoo tartuntatautitiimin tekevän yhteistyötä yrittäjien kanssa kausityöntekijöiden suhteen.

– Esimerkiksi puutarhayrittäjät huolehtivat hyvin terveysturvallisuudesta kausityöntekijöiden tullessa maahan, tiedotteessa kerrotaan.