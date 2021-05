Turun kaupunkiarkeologista löytöjä katsottavissa Finna-hakupalvelussa

Yli 40 000 kaupunkiarkeologiasta löytöä eri puolilta vanhaa Turkua julkaistaan Finna-hakupalvelussa. Turun museokeskuksen mukaan esineet ja niiden palaset ovat löytöjä eri puolilta vanhaa Turkua. Merkittävin kokonaisuus on Turun tuomiokirkon läheisyydessä tehdyiltä arkeologisilta kaivauksilta.

Turun museokeskuksen arkeologisissa kokoelmissa on noin 160 000 alanumeroa, joista noin 1 500 on esihistoriallisia löytöjä ja loput kaupunkiarkeologisia löytöjä. Kuvia esinelöydöistä siirtyy Finnaan sitä mukaa kun kuvaaminen edistyy. Tällä hetkellä tunnistekuvia löydöillä on yli 5 000 kappaletta.

Museokeskus kertoo, että Tuomiokirkon läheisyydessä vuosina 2005–2006 tehdyt kaivaukset olivat osa Varhainen Turku -hanketta, jossa selvitettiin kaupungin vanhimpia vaiheita ja ikää. Tutkimuksissa selvisi, että ensimmäiset kadut ja rakennukset rakennettiin Tuomiokirkon ympäristöön 1300-luvun alussa, ei jo 1200-luvulla kuten aiemmin oli ajateltu. 1200-luvulla Tuomiokirkon ympäristössä oli vielä peltoa.

Vapaaehtoiset arkeologiasta kiinnostuneet ihmiset ovat osallistuneet museokeskuksen kokoelmatyöhön valokuvaamalla löytöjä ja liittämällä kuvat museon informaatioportaaliin (MIP). Löytöjen kuvaaminen aloitettiin Varhainen Turku -hankkeen aineistosta, johon kuuluu yli 21 000 esinettä tai niiden palasta.

Turun museokeskuksen arkeologiset löydöt löytyvät hakusanoilla: Turun museokeskus, Arkeologinen kokoelma, Turun kaupungin vanha asemakaava-alue.

Finna-hakupalvelussa on Suomen kulttuuri- ja tiedeaineistoja. Finna.fi kokoaa satojen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot yhteen osoitteeseen, jossa niiden äärelle pääsee helposti ja nopeasti.