Poliisin silmin Turussa vapunpäivä on sujunut poikkeuksellisen rauhallisesti

Turkulaiset ovat selvästi noudattaneet koronarajoituksista suunnitellessaan vappuohjelmaansa. Poliisin maakunnallisesta tilannekeskuksesta vahvistetaan, että normaalin väentungoksen sijaan monet turkulaisille tutut juhlapaikat, kuten Puolalanpuisto ja Vartiovuorenpuisto, olivat vappupäivällä suhteellisen tyhjiä.

Poliisista kerrottiin, että vapunpäivän juhlinta on ollut poikkeuksellisen rauhallista. Aurajokirannassa on väkeä liikkeellä, mutta hälytystehtävät ovat olleet maltillisia koko päivän. Alkuillasta on poliisin kontolle siunaantunut lähinnä pieniä häiriötehtäviä, kuten liikenteessä tapahtuneita hälytysajoja. Mitään erityisempää hälytystehtävää eli vakavampia väkivallantekoja ei ole poliisin tietoon tullut.

Vappuaattona poliisin tehtäväkirjo lisääntyi vasta puolenyön jälkeen ja aatto oli tasaisen kiireinen.Tehtävämäärä oli lähes sama kuin vuosi sitten, jolloin vappuaattoa vietettiin myös koronatunnelmissa. Sekä Lounais-Suomessa että Satakunnassa tehtävämäärät nousivat hieman viime vuodesta.