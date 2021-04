Salolaisessa koulussa ja päiväkodissa koronatartunnat

Salon Ollikkalan koulussa on todettu koronatartunta. Yksi opetusryhmä on altistunut sairastuneen oltua koulussa. Myös Märynummen päiväkodissa on todettu koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan altistuneiden joukossa on lapsia ja henkilökuntaa.

Salon kaupunki tiedotti tartunnoista perjantaina. Altistusta epäilevien kannattaa odottaa terveydenhuoltohenkilöstön yhteydenottoa. Jos yhteydenottoa ei tule, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Tällöin kouluun ja päiväkotiin voi mennä normaalisti.