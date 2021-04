Vesiputki hajosi Kiinamyllynkadulla – alueen vedenpaine voi vaihdella

Pelastuslaitos hälytettiin perjantaiaamupäivällä vahingontorjuntatehtäviin Turkuun Kiinamyllynkadulle. Hälytys tuli kello kymmenen aikoihin.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tilannekeskuksen mukaan paikalla oli hajonnut kaupungin vesiputki, ja paikalla ovat sekä pelastuslaitos että vesilaitoksen edustajia.

Päivystävä palomestari Hannu Karppi kertoo, että vuodosta on tullut tielle runsaasti vettä. Vuoto on kuitenkin jo paikallistettu, ja vesilaitos on Karpin mukaan sulkenut venttiilit. Liikenne on päässyt kulkemaan yhtä kaistaa pitkin.

Vuoto sattui Tyksin A-sairaalan kohdalla. Turun vesihuolto tiedottaa Twitterissä, että vikaa korjataan parhaillaan, ja alueen vedenpaineessa saattaa ilmetä vaihtelua.