Satakunnan koronatilanne paranee. Alueellinen koronaryhmä linjasi torstaina, että maakunnassa on palattu epidemian perustasolle. Se on kolmiportaisella asteikolla matalin taso. Tähän saakka Satakunta on ollut kiihtymisvaiheessa. Euran ja Kokemäen kunnat ovat edelleen pahimmalla tasolla, eli leviämisvaiheessa.

Yksittäisiä tapauksia tai pieniä tartuntaryppäitä esiintyy yhä koko Satakunnan alueella. Eurassa on viime päivinä todettu useita sairastumisia. Kokemäelläkin ilmaantuvuus on yhä korkea, mutta tartunnat ovat vähentymään päin.

Raumalla on viimeisten kahden viikon aikana todettu kymmenen tartuntaa. Esimerkiksi Kankaanpäässä ja Säkylässä ei kahteen viikkoon kukaan ole sairastunut. Maakunnan tartunnoista 86 prosenttia pystytään jäljittämään. Joka kolmas tapauksista on todettu ulkomailta tulleella työntekijällä. Joka viides tartunta tapahtuu perhepiirissä. Päiväkodeissa, kouluissa ja harrastustoiminnan piirissä ei viime viikolla esiintynyt tartuntoja.

Satasairaalassa hoidetaan parhaillaan yhtä koronapotilasta. Hän on siirtynyt tehohoidosta vuodeosastolle ja on toipumassa. Teho-osastolla tai terveyskeskuksessa ei ole koronapotilaita.