Salossa soitettiin kirkonkelloja Vilppaan kunniaksi – "Liian paljon soitetaan surukelloja, nyt soitetaan ilokelloja"

Vast: Voi pyhä Sylvi

Näin on. Jotain arvostelukykyä nyt tarttis olla, olen ymmärtänyt että kirkonkellojen soitto liittyy johon uskonnolliseen meininkiin. Miten Vilppaan voitto mitenkään on sitä sorttia? Vai onko peräti kirkossa rukoiltu sen puolesta?

Itse tiedän joskus rippikoululaisille opetetun, että suosikkijoukkueen puolesta voi ihan hyvin rukoilla. Tyhmänä uskonnottomana olen aina kuvitellut että sikäli kuin Jumala on olemassa, olisi hänen syytä keskittyä enemmän maailmanrauhaan ja vaikka pandemian nujertamiseen. Jospa Vilppaan voitto on helpompi projekti Jumalallekin?