Varsinais-Suomessa testataan lääkkeetöntä unenhoitoa – pian kaikista terveyskeskuksista löytyy unihoitaja

Varsinais-Suomessa ollaan ottamassa käyttöön lääkkeetöntä unenhoidon mallia kaikissa terveyskeskuksissa. Mallin käyttöönotto on aloitettu koulutuksilla ja tavoitteena on, että lähikuukausina jokaisesta Varsinais-Suomen terveyskeskuksesta löytyy unihoitaja.

Tarve unettomuuden hoitoon nousi selvästi esiin perusterveydenhuollon edustajien kartoittessa Varsinais-Suomen kehityskohteita. Erilaiset uniongelmat ovat yleisiä ja heikentävät hyvinvointia ja vaikuttavat negatiivisesti myös toimintakykyyn. Samaan aikaan voi ilmetä psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia.

– Yhteinen näkemys tarpeesta ja tavoitteista on auttanut hankkeen edistämisessä alueella. Kunnissa asiaa pidetään tärkeänä ja ollaan sitoutuneita uusien toimintatapojen käyttöönottoon, sanoo hankkeen projektipäällikkönä toimiva suunnittelija Linda Dalbom tiedotteessa.

Suunnitteluvaiheessa on kiinnitetty huomiota erityisesti hankkeen pitkäjänteisyyteen ja seurantaan.

– Toiminnan jalkautus on ollut suunnitelmassa mukana alusta lähtien ja seurantaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota, kertoo Dalbom.

Toteutuakseen onnistuneesti lääkkeetön unenhoidon malli vaatii pysyvää toiminnan muutosta, jotta palvelu integroituu osaksi arkityötä. Osana hanketta perusterveydenhuollon ammattilaisten osaamista vahvistetaankin koulutuksilla. Koulutuksen toteuttaa yhteistyössä Turun AMK ja TYKS Uni- ja hengityskeskus. Hankkeen vaikutuksia palvelujärjestelmässä ja potilashoidossa seurataan tutkimuksellisena yhteistyönä TYKS uni- ja hengityskeskuksen ja Turun yliopiston yleislääketieteen laitoksen kanssa.

Unenhoidon lisäksi Varsinais-Suomessa panostetaan entistä laajemmin erilaisten elintapaohjauksen digitaalisten työkalujen käyttöön. Esimerkiksi Oulun yliopiston kehittämä Onnikka-painonhallintasovellus on nyt pilotissa osassa alueen terveyskeskuksia. Seuraavaksi testataan muutamissa terveyskeskuksissa Satakunnan Sydänpiirin hallinnoimaa Verkkopuntariohjelmaa.

Elintapojen omaehtoiseen edistämiseen on jo olemassa mahdollisuuksia Omaolon kautta tehtävällä terveystarkastuksella, joka on kaikkien saatavilla. Omaolosta löytyy myös kattavasti hyvinvointivalmennuksia. Jatkossa tarkoituksena on hyödyntää näitä entistä paremmin.

Sekä lääkkeetöntä unenhoidon mallia että digitaalisia mahdollisuuksia elintapaohjauksen tukena testataan osana Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelmaa.