Aboa Vetus Ars Novan arkeologinen näyttely uudistetaan – moni esinelöytö pääsee ensi kertaa esille

Turussa uusitaan Aboa Vetus Ars Novan pysyvä arkeologinen näyttely. Ensimmäinen testiosioksi kutsuttu näyttelyosuus avataan vielä tänä vuonna 12. marraskuuta. Museon mukaan näyttely uusitaan yleisön toiveita kuunnellen, ja uudistuksen ytimessä ovat arkeologinen tutkimus, alueen historian monikerroksellisuus ja vuorovaikutus yleisön kanssa.

1995 avattu Aboa Vetus Ars Nova esittelee yleisölle laajan osan yli 600 vuotta vanhaa Turun kaupunkia. Maan alta esiin kaivetut kivitalojen rauniot ja keskiaikainen katuväylä on konservoitu paikoilleen elämykselliseksi in situ -museoksi, joka kertoo Turun historiasta arkeologisen tutkimuksen kautta.

Tämänhetkinen pysyvä näyttely on vuodelta 2005. Tänä aikana museo on tehnyt aktiivisesti arkeologista tutkimusta alueellaan, järjestänyt vaihtuvia näyttelyitä sekä tehnyt yhteistyötä eri toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Kuudessatoista vuodessa on saatu valtavasti uutta tietoa entisen Luostarikorttelin menneiltä vuosisadoilta. Näyttelyuudistuksen yhteydessä myös moni esinelöytö pääsee ensi kertaa esille.

Uudistusta on valmisteltu jo pitkään tiiviissä yhteistyössä yleisön kanssa. Museo uudisti arkeologisen näkökulmansa ja museokerrontansa Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä Museovisio-avustuksella 2019. Hankkeessa etsittiin yhdessä yleisön kanssa tapoja kertoa menneisyydestä arkeologian kautta. Korona-aikana keskustelua yleisön kanssa on jatkettu virtuaalisesti arkeologin kahvitunneilla.

Aboa Vetus Ars Nova / Jari Nieminen Museon henkilökunta pohtimassa näyttelykerrontaa Aboa Vetuksen raunioalueella.

Uudistus toteutetaan viidessä osassa, joilla on jokaisella oma teemansa. Ensimmäisenä tarkastellaan, mitä arkeologiset löydöt paljastavat Luostarikorttelin asukkaiden varallisuudesta ja kansainvälisistä yhteyksistä. Näyttelyosuudesta kerätään palautetta, joka ohjaa seuraavien osien toteuttamista. Kokonaisuudessaan pysyvä näyttely on uudistettu 2025.