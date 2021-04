Laura Maria Latikka Maarian seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi

Turun Maarian seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi valittiin tiistaina Laura Maria Latikka. 51-vuotias Latikka siirtyy Turkuun Vantaan Rekolan seurakunnan kirkkoherran tehtävästä. Vuonna 1997 papiksi vihitty Latikka, o.s. Raitis, on kotoisin Turusta. Latikka aloittaa uudessa virassaan syksyllä. Seurakunnan edellinen kirkkoherra Katri Rinne piti jäähyväissaarnansa maaliskuussa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kymmenestä kirkkoherrasta naisia on nyt kuusi.

Valinnan teki äänestyksen jälkeen Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto tiistain kokouksessaan. Vaali ratkesi ensimmäisellä kierroksella. Vaalissa Laura Maria Latikka sai 12 ääntä, Pöytyän seurakunnan vs. kirkkoherra Irina Kaukinen sai kolme ääntä ja Perniön seurakunnan aluekappalainen Johannes Alaranta kaksi ääntä.

Välillisessä vaalissa oli kahdeksan hakijaa.

Latikka on toiminut Rekolan seurakunnan kirkkoherrana seitsemän vuotta ja sitä ennen kappalaisena Hyvinkään seurakunnassa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotteessa Latikka kertoo tahtoneensa isompaan seurakuntaan.

– Uskon, että nykyiseen seurakuntaani verrattuna isolla seurakunnalla on enemmän mahdollisuuksia toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Minulla on Vantaalta hyvä kokemus seurakuntayhtymästä, jossa tehdään vahvasti yhdessä työtä kaupunkilaisten hyväksi. Maarian seurakunta on sukuni tarinassa aivan erityinen, joten avoin virka herätti heti mielenkiintoni, Latikka kertoo.

Hengellisen perintönsä Latikka kertoo olevan muun muassa herännäisyydessä, hiljaisuuden liikkeessä ja ekumeniassa.

Maarian seurakunta on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän suurin seurakunta.