Raision pandemiajohtoryhmän päätökseen perustuen Uintikeskus Ulpukka ja Ulpukan kuntosali aukeavat maanantaina 3.toukokuuta. Käytössä on kahden tunnin aikaraja, ja pukuhuoneissa on rajoitetusti kaappeja käytössä. Suositellaan, että saunassa on samanaikaisesti korkeintaan 6–8 henkilöä. Aikuisten ohjattua toimintaa ei toistaiseksi järjestetä. Myös Ulpukan kuntosalilla saa olla samanaikaisesti enintään kuusi asiakasta. Koululaisryhmät eivät kuitenkaan voi käyttää salia enää kevään aikana.

Raisiossa Kerttulan liikuntahallin kuntosali aukeaa 3.toukokuuta. Kuntosalilla saa olla samanaikaisesti korkeintaan kuusi henkilöä.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän suosituksiin perustuen myös aikuisten liikunnan rajoituksia kevennetään. Keskiviikosta 28.huhtikuuta alkaen aikuiset saavat harrastaa ulkona oman joukkueensa kesken ilman lähikontaktia, mutta ottelut ja pelit eivät ole edelleenkään sallittuja. Koko joukkue voi kokoontua ohjatussa toiminnassa, kuten seuran järjestämissä harjoituksissa.

Lisäksi Raision nuorisotilat aukeavat koko nuorison käyttöön toukokuun kolmantena päivänä. Kävijöiden määrää kuitenkin rajoitetaan, ja tiloissa saa ohjaajien lisäksi olla enintään kahdeksan nuorta.