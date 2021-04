Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri haluaa ruotsin kielen osaksi elävää ja näkyvää sairaala-arkea

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on laadittu toimintaohjelma ruotsinkielisen palvelun parantamisesta. Ohjelma on osa sairaanhoitopiirin päivittämää kieliohjelmaa vuosille 2021–2022 ja mahdollisesti jopa vuoteen 2025 asti.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri haluaa tulla tunnetuksi kaksikielisenä yliopistosairaalana, sairaanhoitopiirinä ja mahdollisena tulevana hyvinvointialueena. Ohjelman tarkoitus on tukea henkilöstöä palvelemaan asiakkaita omalla äidinkielellä, suomeksi tai ruotsiksi siten, että molemmat kielet elävät rinnakkain kaikissa toiminnoissa.

Kieliohjelmalla halutaan panna toimeen konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ja niille mittarit ja vastuuhenkilöt. Toimintaohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain.

– Tavoite on tehdä ruotsin kielestä elävää ja näkyvää sairaalan arkielämässä. Me otamme asiakkaan vastaan hänen äidinkielellään ja sanomme ”god dag”. Jos emme osaa puhua ruotsia, autamme asiakkaan saamaan yhteyttä henkilöön, joka hallitsee ruotsin kielen, sairaanhoitopiirin kaksikielinen koordinaattori ja ylihoitaja Wiveka Kauppila sanoo tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– On sallittua tehdä virheitä, mutta ei saa tulla väärinymmärretyksi, Kauppila jatkaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahlin mukaan kieliohjelmalle ei itse asiassa edes pitäisi olla tarvetta.

– Koska se on itsestään selvyys, että me olemme kaksikielinen sairaanhoitopiiri. Niin on aina ollut ja niin se pitäisi olla myös jatkossa, Bergendahl sanoo.

Bergendahl ei halua, että kieliohjelmasta tehdään kielipoliittinen kysymys.

– Olipa sitten kysymys potilaista, henkilökunnasta vai julkisuudesta, niin meidän tulisi olla kaksikielisiä. Pitää olla rohkea, rento ja uskaltaa puhua ruotsia.

Usein ajatellaan, että sairaalaan tulo määrittää kokemuksen käynnistä. Mutta Bergendahlin mukaan ensimmäinen yhteys sairaalaan tehdään jo kotisohvalla, potilaan kotona. Bergendahl puhuu mieluummin asiakkaista, kuin potilaista.

– Kotona hän saa ensimmäisen yhteyden, on se sitten tekstiviestin kautta tai puhelimitse. Asiakaskokemus perustuu koko ketjulle, minkälaista palvelua henkilö saa alusta loppuun ja että tämä tapahtuu asiakkaan äidinkielellä.