Åbo Akademin ja Turun yliopiston professoreita valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenistöön

Uusiksi jäseniksi kevätkokouksessa valittiin:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Jouni Aspi - Oulun yliopiston genetiikan professori

Johan Bobacka - Åbo Akademin analyytisen kemian professori

Ruizhi Chen - Professor, Wuhan University

Marjukka Kolehmainen - Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen professori

Mauri Kostiainen - Aalto-yliopiston kemian professori

Tuomo Kuusi - Helsingin yliopiston matematiikan professori

Pekka Lappalainen - Helsingin yliopiston kvantitatiivisen solubiologian professori

Tuomas Lappi - Jyväskylän yliopiston fysiikan professori

Robert van Leeuwen - Jyväskylän yliopiston teoreettisen materiaali- ja nanofysiikan professori

Sabrina Maniscalco - Helsingin yliopiston kvantti-informaation ja -logiikan professori

Tapio Mappes - Jyväskylän yliopiston eläinekologian professori

Tomi Mikkola - Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professori

Tommi Mikkonen - Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori

Taina Pennanen - Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija

Juha Rinne - Professori, Turun yliopisto, valtakunnallinen PET-keskus

Frederick Stoddard - Helsingin yliopiston kasviviljelyn yliopistonlehtori

Hanna Tuomisto - Turun yliopiston ekologian professori

Heikki Tuononen - Jyväskylän yliopiston kemian professori

Juha Vaara - Oulun yliopiston laskennallisen fysiikan professori

Ilpo Vattulainen - Helsingin yliopiston biofysiikan professori

Riitta Veijola - Oulun yliopiston lastentautiopin professori

Humanistinen osasto:

Jani Erola - Turun yliopiston sosiologian professori

Tomi Huttunen - Helsingin yliopiston venäjänkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori

Pekka Hämäläinen - Oxfordin yliopiston Rhodes Professor of American History

Pasi Ihalainen - Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori, akatemiaprofessori

Niklas Jensen-Eriksen - Helsingin yliopiston yrityshistorian Casimir Ehrnrooth -professori

Jutta Jokiranta - Helsingin yliopiston Vanhan testamentin ja lähialojen professori

Janne Kaisto - Lapin yliopiston varallisuusoikeuden professori

Kaisa Kotakorpi - Tampereen yliopiston taloustieteen professori

Liisa Laakso - Senior Researcher, Pohjoismainen Afrikka-instituutti, Uppsala

Juha-Antti Lamberg - Jyväskylän yliopiston strategian ja taloushistorian professori

Matti Liski - Aalto-yliopiston ympäristö- ja energiatalouden professori

Juha Raitio - Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori

Reetta Toivanen - Helsingin yliopistoon kestävyystieteen professori

Raisa Maria Toivo - Tampereen yliopiston historian professori

Terhi Utriainen - Turun yliopiston uskontotieteen professori

Olli-Pekka Vainio - Helsingin yliopiston dogmatiikan yliopistolehtori

Ulkomaiset jäsenet:

Fuad Aleskerov - Distinguished Professor, National Research University Higher School of Economics (Moscow)

Robin Dunbar - Head of the Social and Evolutionary Neuroscience Research Group, Oxford University

Kerstin Enflo - Professor of economic history, Lund University

Nikolay Kasimov - Dean/President, Faculty of Geography, Moscow State University

Janos Kertesz - Head of Department of Network and Data Science, Central European University

Joseph Krajcik - Professor, Michigan State University

Nageswari Shanmugalingam - Cincinnatin yliopiston matematiikan professori