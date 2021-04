Toini-myrskyn kaatamien sähköpylväiden korjaus alkaa Rymättylässä – jopa alueen mökkien käyttöä joudutaan rajoittamaan töiden aikana

Rymättylässä kaatui tammikuun Toini-myrskyssä kolme suurjännitteisen sähköverkon pylvästä. Pylväiden välissä kulkeneet johdot putosivat mereen, minkä seurauksena vesiväylä Kotkanaukon kohdalla suljettiin.

Raivaustyöt paikalla aloitettiin välittömästi, mutta korjaustöiden arvioitiin jo tuolloin kestävän pitkään. Sähköverkko Caruna kertoo, että uusien pylväiden asennustöihin päästään lähiviikkoina ja töiden arvioidaan valmistuvan juhannukseen mennessä.

Carunan mukaan kyseessä on erittäin vaativa operaatio, jonka aikana alueella liikkumista rajoitetaan. Myös alueella sijaitsevien mökkien käyttöä joudutaan rajoittamaan muutaman viikon ajan. Tervin-Särkän-Naantalin vesiväylä Kotkanaukon kohdalla suljetaan viikolla 19, jotta johtimien asennus voidaan suorittaa turvallisesti myös kohdassa, jossa voimajohdot kulkevat vesistön yli.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Pylväiden noston aikana ympärillä on turva-alue. Vaikutusalue Naantalin puolella on noin kymmenen mökkiä. Toisella puolella eli Rymättylän puolella Kotkanaukon osuudella alue on hieman laajempi eli noin kaksikymmentä mökkiä. Korkeimpien pylväiden asennus alkaa heti vapun jälkeen, mikä rajoittaa kulkemista eniten, Carunan kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaa kertoo.

Voimalinjojen katkeaminen tapahtui tiistaina 13. tammikuuta myöhään illalla. Pylväiden kaatuminen katkaisi sähköt noin 3500 Carunan asiakkaalta. Sähköt saatiin palautettua asiakkaille reilussa neljässä tunnissa varasyöttöjä käyttäen.

Carunan mukaan voimajohdon vaurio ei aiheuttanut pitkiä keskeytyksiä, koska alueen keskijännitejohdot on pitkälti maakaapeloitu. Talvella sähköjakelun toimivuus varmistettiin alueelle tuotujen varavoimakoneiden avulla.

Pylväiden kaatumisen syy on varmistunut. Kaatuminen johtui voimajohdoille kertyneestä toispuoleisesta lumikuormasta. Lumen painosta yksi pylväs katkesi aiheuttaen ketjurektion kaataen kaksi muuta pylvästä.