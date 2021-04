Salon sairaalassa työskennellyttä henkilöä vastaan ei nosteta syytettä potilaan murhasta.

Tapauksen esitutkinta valmistui helmikuun alussa, ja vielä tuolloin sairaalassa työskennellyttä henkilöä epäiltiin kehitysvammaisen nuoren naispotilaan murhasta. Sairaanhoitajana työskennellyt nainen vangittiin lokakuussa todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Epäilty rikos olisi tapahtunut vappuna 2017.

Syyttäjän mukaan asiassa ei ole ollut syytteen nostamisen edellyttämää näyttöä siitä, että rikoksesta epäilty olisi aiheuttanut kyseisen potilaan kuoleman.

Samaa henkilöä on esitutkinnassa epäilty myös huumausainerikoksesta, varkaudesta ja pahoinpitelystä. Näistä rikoksista syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta konkurrenssiperusteella.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Konkurrenssiperusteen nojalla syyttäjä voi jättää syyttämättä, koska tekijällä on taustalla useampi rikos, joista hän on jo saanut tai saamassa rangaistuksen.

Syyttäjän mukaan on ollut todennäköisiä syitä epäillä, että henkilö on syyllistynyt mainittuihin rikoksiin. Syyttämättä jättämistä on kuitenkin puoltanut se, että henkilö on epäiltyjen rikosten tekemisen jälkeen tuomittu muusta rikoksesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen, sekä se, että epäillyistä rikoksista odotettavissa oleva rangaistus on sakko. Epäillyt rikokset eivät näin ollen olennaisesti vaikuttaisi kokonaisrangaistuksen määrään.