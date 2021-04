Parkinkentän kaavaehdotus nähtävänä – alueelle suunnitteilla liikuntaa, asumista ja toimistoja sisältävä kokonaisuus

Parkinkentän asemakaavan muutosehdotus on asetettu julkisesti nähtäville. Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän luonnoksen pohjalta laadittu ehdotus on nähtävillä 25. toukokuuta saakka.

Turun kaupunki kertoo asemakaavamuutoksen mahdollistavan Parkinkentän täydennysrakentamisen osana kehittyvää Aninkaisten aluetta siten, että samalla alueen liikuntapalvelut paranevat. Kaavaratkaisussa on muodostettu kahden korttelin kokonaisuus, jossa yhdistyvät muun muassa liikunta, asuminen, toimisto- ja liikekäyttö.

Tuureporinkadun varrelle ja Arkistonpolun risteykseen on suunniteltu kaksi uutta kahdeksankerroksista asuin- ja liikerakennusta. Arkistonpolun puoleiseen rakennukseen on tarkoitus sijoittaa urheilutoimintaa palvelevia tiloja. Korttelialueilla on rakennusoikeutta yhteensä 17 900 kerrosalaneliömetriä. Kaava mahdollistaa asuntoja enimmillään 330 uudelle asukkaalle.

Urheilukentän luvataan säilyvän lähes nykyisen kokoisena. Nykystandardien mukaisesti uusittavat tekojääkenttä, tekonurmikenttä ja kaukalo on tarkoitus rakentaa maanpinnan tasoon. Kentän ja muodostuvien korttelialueiden alle osoitetaan varaus maanalaiselle kaksikerroksiselle tilalle, jonne on mahdollista sijoittaa pysäköintilaitos, kiinteistönhuoltotiloja, liikuntatiloja, varastoja, teknisiä tiloja sekä väestönsuoja.

Asemakaavanmuutos perustuu asemakaavanmuutosanomukseen, jonka on tehnyt Kansallis-kehitys Oy. Kaupunki ja Kansallis-kehitys Oy solmivat kumppanuussopimuksen alueen kehittämisestä ja kaavoittamisesta kesäkuussa 2018. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi marraskuussa 2018. Kaavaluonnoksen lautakunta hyväksyi maaliskuussa 2020.

Asemakaavanmuutosehdotus on nähtävänä Turku-pisteessä, osoitteessa Puolalankatu 5, sekä turku.fi-sivustolla. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kaupunkiympäristötoimialalle, joko kirjallisena osoitteeseen PL 355, 20101 Turku tai sähköpostilla osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@turku.fi ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Asemakaavaehdotusta esitellään etänä järjestettävässä yleisötilaisuudessä keskiviikkona 5. toukokuuta kello 18.00-20.00. Teams Live Event -tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.