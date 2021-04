Kakskerrasta löytynyt hylje toipuu Korkeasaaressa – pään iso avohaava peräisin mahdollisesti potkurista

Kakskerrasta löytynyt loukkaantunut hylje toimitettiin eilen sunnuntaina Korkeasaaren villieläinsairaalaan saamaan jatkohoitoa.

Hylje löytyi lauantai-iltapäivällä Kakskerran Meri-Penniläntien rannalta makoilemasta. Eläimen päässä oli pahan näköisiä vammoja, eikä sen toipumisesta oltu varmoja.

– Sillä oli valtava haava keskellä päätä. Arvauksiemme mukaan se on saattanut joutua käynnissä olevan veneen alle ja saada veneen potkurista päähän, Turun eläinsuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Britt-Marie Juup sanoo.

Britt-Marie Juup Turun eläinsuojeluyhdistyks on saanut käyttöönsä uuden eläinkuljetusauton. Auto on tarpeen sellaisten eläinten auttamisessa, joiden käsittelyyn tarvitaan erikoisvälineistöä.

Paikalle hälytetty Kakskerran sopimuspalokunta kutsui apuun Turun eläinsuojeluyhdistyksen (Tesy) eläinpelastusauton. Hylje toimitettiin päivystävän eläinlääkärin vastaanotolle, jossa sen vammojen arveltiin olevan hoidettavissa. Eläin päätettiin kuitenkin kuljettaa jatkohoitoon hylkeiden hoitamiseen erikoistuneeseen Korkeasaaren villieläinsairaalaan.

Heidi Hakala Aluksi kuutti toimitettiin Turun eläinhoitolaan.

Korkeasaaresta kerrotaan kyseessä olevan hylkeen poikanen eli kuutti. Aivan nuori poikanen ei enää ole, sillä se on jo vaihtanut turkkia.

Korkeasaaren eläinhoitajien esimies Ville Vepsäläinen kertoo kuutin voivan tällä hetkellä kohtalaisesti.

– Se on harmaahylkeen poikanen ja painaa nyt 18 kiloa. Tullessaan se oli huonokuntoinen ja väsyneen oloinen. Toki kuljetusmatkakin varmasti väsytti. Nyt näyttää kuitenkin paremmalta. Se on ollut virkeä ja laittanut kunnolla vastaan hoidettaessa, mikä on hyvä merkki, Vepsäläinen kertoo.

Kuutti on eilen ja tänään saanut antibioottia ja kipulääkettä. Lisäksi päässä olevaa avohaavaa on puhdistettu.

– Parantuminen riippuu avohaavasta. Vielä sitä ei voida täysin ennustaa, mutta parantuminen on mahdollista, kunhan haava ei tulehdu pahemmin.

Vepsäläinen kertoo, että hyljettä hoidetaan ensin sisällä.

– Sillä on sisällä pieni siirrettävä vesiallas. Tarpeeksi toivuttuaan se pääsee isompaan allashuoneeseen ja siitä vielä ulkoaltaaseen.

Kuuttia ruokitaan ensin kuolleella kalalla.

– Kun se osaa jälleen itse pyydystää, päästetään se takaisin mereen.

Takaisin kotikonnuilleen Turkuun kuutti ei enää kuitenkaan palaa. Toivuttuaan se pääsee takaisin vapauteen Porvoon edustalle kesäkuun puolivälissä.

– Autokuljetusmatkat ovat hylkeille stressaavia, joten sitä ei lähdetä kuljettamaan takaisin Turkuun. Teemme hienoa yhteistyötä meripelastusseuran kanssa, jonka avustamana kuutti pääsee Porvoon edustalla olevalle suojelualueelle, jossa elää paljon harmaahylkeitä, Vepsäläinen kertoo.

Korkeasaaren eläintarha / Ville Vepsäläinen Kuutilla on päässään paha avohaava, jota hoidetaan antibiootein ja puhdistamalla.