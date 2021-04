Turkulaisen Hansasalin erikoisuus on itse paistetut letut

Puutarhakadulla sijaitseva Hansasali on toiminut vuodesta 1981. Ravintolasta saa lounasta joka arkipäivä ja se toimii myös tilausravintolana ja pitopalveluyrityksenä. Paikan omistajavaihdos tapahtui reilu vuosi sitten, juuri ennen koronan alkua.

– Korona on tuonut omat haasteensa aloitukseen, kun ravintolat ovat välillä olleet kokonaan kiinni ja sitten taas auki. Aiemmin paikka on keskittynyt vahvasti cateringiin, mutta ne kaikki keikat ovat olleet tauolla. Tulevaisuudessa on tarkoitus keskittyä siihen puoleen vahvemmin, toimitusjohtaja Mika Wikström kertoo.

Hansasalilla on pitkät perinteet. Lounasta paikasta on saanut yli 30 vuoden ajan.

– Toki olemme tehneet lounaaseen uudistuksia, mutta myös jatkettu perinteitä. Esimerkiksi 1980-luvun lopulta asti täältä on saanut torstaisin itse paistettuja lettuja ja niin saa edelleen, Wikström sanoo.

Hansasalin keittiössä valmistetaan joka torstai lähes 20 kiloa lettutaikinaa ja lettuja paistetaan 600 kappaletta. Torstai onkin Hansasalin suosituin lounaspäivä.

– Lettujen paistamiseen menee oikeastaan koko päivä, keittiömestari Oskari Parvi hymyilee.

Parvi aloitta Hansasalin keittiömestarina vuoden alussa. Uuden keittiömestarin myötä lounaspöytä on kokenut uudistuksia.

– Salaattipöytä on huomattavasti laajempi kuin aiemmin ja kasviruokavaihtoehto on joka päivä. Täältä saa simppeliä kotiruokaa ja tasapainoilen perinteisten vaihtoehtojen ja uusien makujen kanssa. Oman haasteensa tuo se, että täällä on varmaankin kaupungin halvin lounaspöytä, ja katteet pitää kuitenkin pitää kunnossa, Oskari Parvi toteaa.

Lennart Holmberg Lounasta ravintolasta on saanut yli 30 vuoden ajan.

Hansasalissa ei ole käytössä kiertävää lounaslistaa, vaan Parvi suunnittelee listan viikko kerrallaan.

– Suosituimpia ruokia ovat possun sisäfilee ja lasagne. Perjantaisin olen tehnyt hieman perinteisestä kotiruoasta poikkeavia kokeiluja ja täällä on ollut muun muassa pitsaperjantai, kebabia ja tortilloja, Parvi kertoo.

Hansasalissa käy noin 150 lounastajaa päivässä.

– Suurin osa asiakkaista tulee lähialueen yrityksistä ja paljon käy rakennusmiehiä. Täällä käy paljon vakioasiakkaita, joista osa on käynyt täällä monia vuosia. Läheisestä palvelutalosta eräs mies tulee päivittäin lounaalle tänne, Mika Wikström kertoo.

Korona-aika on lisännyt take away -annosten suosiota.

– Ravintolasulun aikaan lounasannoksia haettiin mukaan 120 päivässä. Edelleen lähetti hakee erääseen yritykseen annokset täältä joka päivä, Wikström sanoo.

Hansasalin noutopöydässä on päivittäin useita lämpimiä vaihtoehtoja. Vierailupäivänä noutopöydästä löytyi uunifetapastaa, lohkoperunoita, kebabia talon omilla kastikkeilla, lihapullia ja tomaattikastiketta sekä broilerin paistia ja pestoa. Keittona oli maissikeitto.

Salaattipöytä oli monipuolinen ja raikas. Noutopöydästä sai koottua maukkaan ja täyttävän annoksen. Erityisen herkullisia olivat lihapullat tomaattikastikkeessa ja kebabin itse tehdyt kastikkeet ansaitsevat erityismaininnan maukkaudestaan. Itseleivotut leivät olivat pehmeitä. Lounaan kruunasi kunnon kokoinen pala raikasta sitruunajuustokakkua.

– Erityisruokavaliot huomioidaan tietysti myös. Suomalaiset ovat hieman arkoja kysymään, mutta täällä ollaan ihmisiä varten. Gluteenittomia ja allergiavapaita annoksia saa pyytämällä, Wikström kertoo.

Hansasalissa katsotaan tulevaan positiivisin mielin ja uusia suunnitelmia on kehitteillä.

– Kesään katsomme luottavaisin mielin. Catering herää ja tila on vuokarattavissa 150 hengen juhliin. Viime vuonna meidän piti aloittaa stand up -illat, joissa on tarjoilua. Koronarajoitukset sotkivat suunnitelmat, mutta ajatus on edelleen mielessä, Mika Wikström sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.