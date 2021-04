Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee kaistan Vanhalla Kakskerrantiellä maanantaista alkaen

Turussa tehdään ensi viikolla viemäri- ja vesijohtotöitä Vanhalla Kakskerrantiellä. Työ aloitetaan maanantaina 26. huhtikuuta, ja työn on arvioitu valmistuvan perjantaina 30. huhtikuuta.

Tarkempi paikka on Lautturinkadun risteys. Yksi ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä työmaan kohdalla. Alueella on myös töiden ajan poikkeava nopeusrajoitus eli 30 kilometriä tunnissa. Lisäksi paikalla on liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.