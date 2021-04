Raumalaisessa päiväkodissa koronatartunta

Raumalla sijaitsevassa Lajon päiväkodissa on varmistettu koronatartunta. Rauman terveysviranomaiset saivat tiedon tartunnasta perjantai-illalla. Tartunta on todettu hoidossa olleella lapsella, ja hän on ollut oireettomana hoidossa tiistaina ja keskiviikkona. Lapsen tartunnan lähde ei ole tiedossa.

Altistuneissa on yhteensä 12 lasta ja seitsemän henkilökuntaan kuuluvaa. Kaikki altistuneet testataan ja asetetaan 14 vuorokaudeksi karanteeniin viimeisestä altistumispäivästä laskien. Lisäksi tartuntatautiviranomaiset ovat lauantain aikana henkilökohtaisesti yhteydessä altistuneiden lasten huoltajiin ja henkilökunnan jäseniin.

Päiväkotiryhmän käytössä olleet tilat siivotaan tehostetusti, ja muiden päiväkotiryhmien lasten sekä henkilökunnan osalta työskentely jatkuu normaalisti.