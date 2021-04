Turun ravintolatarjonta saa täydennystä – Grädda avaa ovensa historiallisessa puutalossa

Turkuun avataan toukokuun lopussa uusi ravintola. Ravintolan ja juhlatilan avaa Tuomiokirkon ja Piispankadun tuntumaan muun muassa Paninista ja Smöristä ennestään tuttu Voiveljet. Gräddan toiminta aloitetaan historiallisessa puutalossa, joka tunnettiin ravintolana aiemmin nimellä Hus Lindman.

Tavoitteena on avata Gräddan ovet toukokuun toiseksi viimeisenä päivänä.

– Tila on upea ja sijainti rauhallinen, mutta lähellä kaikkea. Yliopistojen läheisyys tekee Gräddasta suotuisan akateemisten juhlien näyttämöksi, kirkon läheisyys taas häiden. Sukujuhlat, syntymäpäivät tai yritystilaisuudet on helppoa järjestää tilassa, jonka ulko-ovesta pääsee suoraan puistoon, ja jossa pysäköinti ei ole ongelma, toteaa tiedotteessa Gräddan ravintolapäällikkö Emma Bergqvist.

Gräddassa on 170 asiakaspaikkaa sisällä ja terassilla satakunta. Avoinna Grädda on kesän ajan joka päivä lounaasta yhdeksään tai kymmeneen illalla. Syksystä ravintola on iltaisin auki tilauksesta.

