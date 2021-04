Turun normaalikoulussa ei aiemmasta tiedosta poiketen tartuntaa – S:t Olofsskolanissa tartuntoja

Lähikoulu tehokas korona levittäjä

Kuten HUS:n Lasse Lehtonen on todennut, erityisesti yläluokkien etäkoulu vähensi tehokkaasti tartuntoja. Niin kauan kuin lähiopetusta pidetään yllä periaatteellisesti ei korona taltu. Vaikka tilastointitavoilla on virallisten koulutartuntojen määrä saatu näyttämään vähäiseltä on todellisessa arjessa koulun merkitys moninkertainen. Mikäli oppilas tuo tartunnan kotiin ja kavereilleen, ei näitä tartuntoja tulkita koulutartunnoiksi. Mitä tulee esim. pääkaupunkiseudun koulujen "joukkoseulontoihin" on kielimuurista yms. muista syistä huoltajat vieneet jopa alle 50% oppilaista näihin seulontoihin. Tällöin kyseessä ei ole joukkoseulonta eivätkä viralliset tulokset kerro todellisuutta. Ranskasta, Israelista, USA:sta jne. on saatavissa runsaasti tietoa koulujen todellisesta roolista.

Niin kauan kuin toimivaa etäkoulua (peruskoulu) pidetään pahana ja kelvottomana vaikka se ei sitä ole ja lähikoulu on koko ajan virallisesti se ainoa toimiva vaihtoehto, saamme tottua nousevaan ja laskevaan käyrään. On naurettavaa, että jopa ministeritasolla puhutaan Suomessa koulujen sulkemisesta tai opetuksen katkolla olemista etäkoulun yhteydessä, kun täällä on peruskoulun opetus jatkunut koko ajan opetussuunnitelman mukaan. Suurelle osalle se on toteutettu etänä ja tukea tarvitseville koko ajan lähikouluna. Koulujen lomat ja etäilyt on nähtävissä hyvin tartuntatilastoista jos tilastoja tahdotaan tulkita oikein ikäluokkien osalta, eikä siten mikä kulloinkin sattuu sopimaan omaan ideologiaan. Ruotsi on pitänyt yhteiskunnan auki ja koulut lähiopetuksessa. Tulokset on nyt nähtävissä. Muitakin vaihtoehtoja meillä on.

Se että oppilaiden ja henkilökunnan tartunnat todetaan aina tulleen jostain muualta ei ole linjassa todellisen elämän kokemusten kanssa.



Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.