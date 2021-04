Turkulaisprofessori André Souranderille huomattava rahoitus lasten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen

Turun yliopiston professori André Sourander sai Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n myöntämän viisivuotisen 2,5 miljoonan euron rahoituksen lasten mielenterveyspalveluja kehittävälle hankkeelleen. Souranderin hankeessa tutkitaan digiavusteisen vanhempainohjauksen juurruttamista, personointia ja genetiikkaa.

Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grant -rahoitus on Euroopan suurin henkilökohtainen tutkimusrahoitus. Viisivuotinen rahoitus myönnetään asemansa vakiinnuttaneille tutkimusjohtajille, joille on jo kertynyt huomattava määrä saavutuksia tutkijan uralla.

– Kyseessä on yksi Euroopan kilpailluimmista rahoituksista, jossa tutkimusidean pitää olla kansainvälistä huippuluokkaa, kertoo tutkimusrahoituksen asiantuntija Maria Maunula Turun yliopistosta.

Lapsuuden häiriökäyttäytyminen on haaste yhteiskunnille. Lapsuudessa alkaneet käyttäytymisen ongelmat heijastuvat koko elinikään ja niihin liittyvät kustannukset ovat korkeat. Tutkimusten mukaan vanhempainohjaus on tehokkain hoito käytöshäiriön ehkäisemiseksi, kuitenkin useimmat vanhemmat, jotka tarvitsevat vanhempainohjausta, eivät sitä saa.. Usein syynä pidetään resurssipulaa, jota koronapandemia on vain pahentanut.

– Digiavusteiset ohjelmat ovat yksi ratkaisu resurssipulaan. Lisäksi ne ovat tasapuolisesti saatavilla kaikkialla ja vieläpä koronaturvallisesti, Sourander toteaa.

Souranderin mukaan painopiste tulisi siirtää erikoissairaanhoidosta ja lastensuojelusta perustasolla tapahtuvaan ongelmien varhaiseen tunnistamiseen, puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn, joka tulisi yhteiskunnalle kaikin tavoin edullisemmaksi.

Turun yliopiston mukaan digitaalisia vanhempainohjausmenetelmiä ei ole aikaisemmin tutkittu tällä mittakaavalla. Souranderin tutkimus on ensimmäinen laajaa väestörekisteriä hyödyntävä tutkimus digitaalisen vanhempainohjauksen pitkän aikavälin tuloksista. Mahdollisuuksia uskotaan olevan useaankin tieteelliseen läpimurtoon.

– Tuotamme muun muassa täysin uutta tietoa siitä, voivatko psykososiaaliset hoito-ohjelmat johtaa epigeneettisiin muutoksiin, kertoo Sourander.

– Lisäksi menetelmiä personoidaan kullekin perheelle sopivaksi tekoälyn ja algoritmien avulla, mitä ei ole myöskään aikaisemmin tutkittu, hän jatkaa.

Sourander on tunnettu lastenpsykiatrian tutkija. Hän on selvittänyt tutkimustyöllään muun muassa kansanterveydellisesti merkittävien psykiatristen häiriöiden syntymekanismeja ja kehityskulkuja. Näiden tutkimusten pohjalta hän on ryhmineen ryhtynyt kehittämään digiavusteisia hoito-ohjelmia keskeisiin lastenpsykiatrisiin ongelmiin ja tutkimaan niiden vaikuttavuutta sekä toimivuutta osana perusterveydenhuollon kliinisiä käytäntöjä. Tutkimusprosessien aikana on kehitetty toimintamalleja riskiryhmien tunnistamiseksi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Souranderin tutkimusryhmien Voimaperheet-ohjelmat on kohdennettu kehityksellisesti tärkeisiin siirtymävaiheissa sikiökauden ja nuoren itsenäistymisen välisenä aikana.