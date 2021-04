Silja Linen Turun terminaalin liikennejärjestelyt muuttuvat

Silja Line uudistaa Turun terminaalin auto- ja rahtilähtöselvitysaluetta toiminnan sujuvoittamiseksi. Uudistusten myötä henkilöautoliikenne siirtyy käyttämään samaa kenttää kuin rahtiliikenne. Uuden autolähtöselvityksen osoite on torstaista alkaen Kuljetuskatu 4, ja sekä auto- että rahtilähtöselvitykseen ajetaan jatkossa Kuljetuskatua pitkin.

Silja Linen mukaan uusi lähtöselvitysalue tarjoaa mahdollisuuksia kehittää maatoimintoja kokonaisuutena sekä nopeuttaa laivojen purku- ja lastausaikaa. Uudella auto- ja rahtilähtöselvityskentällä on uudet autolähtöselvityskopit sekä uusi rahtilähtöselvitys. Lisäksi käyttöön otetaan uudet digitaaliset näytöt sekä osittain automaattinen liikenteenohjaus.

– Turun satama on erittäin merkittävä koko Turun seudulle. Liikennöimme Turusta kaksi kertaa päivässä, joten sataman sujuva toiminta on todella tärkeää. Vaikka uusi lähtöselvityskenttä on pinta-alaltaan pienempi, tehostaa se satama-alueen käyttöä. Lastattavat ajoneuvot ovat lähempänä laivaa, mikä nopeuttaa purkua ja lastausta entisestään. Tämä muutos on osa koko sataman matkustajaliikenteen kehitystä ja siten edesauttaa myös mahdollisen yhteisterminaalin suunnittelua, sanoo Tallink Silja Oy:n Turun aluejohtaja Nina Honkaranta tiedotteessa.