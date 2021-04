Turku on Suomen vanhin ja maaperältään ehkä saastunein kaupunki – tietokantaan kirjattu yli tuhat saastunutta kohdetta

Ari-Matti Ruuska

Moni on varmasti ihmetellyt, miksi Turun keskustassa Ursininkadun ja Eerikinkadun kulmassa sijaitseva houkutteleva tontti on tyhjä. Selitys löytyy tontin käyttöhistoriasta. Paikalla sijaitsi ennen muinoin kaasulaitos, jonka jäljiltä tontin maaperä on pilaantunut. Vaaditaan kalliiksi tulevat puhdistustoimenpiteet ennen kuin tontille voi rakentaa.