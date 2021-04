Mielitkö valkokankaalle ja olet Salosta? – "Made in Finland tarvitsee paljon paikallisia avustajia ja pienroolien esittäjiä"

Länsi-Suomen elokuvakomissio järjestää Salon avustajarekisteripäivän ensi viikon perjantaina 30. huhtikuuta kello 10–17.

– Aikaisemmissa tapahtumissa olemme kuvanneet itse halukkaat avustajat ja profiili on täytetty paikan päällä, tuotantokoordinaattori Laura Malinen muistelee tiedotteessa. Tällä kertaa Salon rekisterikuvaukset järjestetään koronatilanteen takia etänä, ja Salon avustajarekisteripäivään voi osallistua Länsi-Suomen elokuvakomission Facebookissa.

Salon ja Turun seudulla kuvattava Made in Finland – tarina Nokiasta -sarja nostaa salolaisen sankarikertomuksen parrasvaloihin. Jotta autenttisesta salolaisuudesta voidaan varmistua, on elokuvakomission mielestä tärkeää saada avustajaksi myös salolaisia. Tapahtumaan tullaan jakamaan sarjan kohdennettuja avustajahakuja erilaisiin pienrooleihin ja avustajarooleihin.

– Made in Finland tarvitsee paljon paikallisia avustajia ja pienroolien esittäjiä kaikille Salon kuvausviikoilleen. On ollut ihanaa nähdä, että miten paljon innostuneita yhteydenottoja olemme jo saaneet, vaikka kuvaukset eivät ole edes kunnolla alkaneet!, toteaa sarjan avustaja- ja pienroolien castingistä vastaava Henri Huttunen.

– Nokian tarina vaikuttaa kiinnostavan paikallisia yhtä paljon kuin meitä itseämme, ja toivottavasti jokainen, joka kokee sen kertomisen tärkeäksi ilmoittautuu ennakkoluulottomasti mukaan, Huttunen jatkaa.

Salon avustajarekisteripäivänä Länsi-Suomen elokuvakomissio julkaisee Facebook-tapahtumassaan Made in Finland -sarjan pienrooli- ja avustajahakuja ja vinkkejä avustajarekisteriin liittymiseen. Länsi-Suomen elokuvakomissio ja Elokuvakaupunki Turku ry – Scene ylläpitävät yhdessä alueen elokuva-avustajarekisteriä, joka helpottaa elokuva-avustajaksi pääsemistä. C More -alkuperäissarja Made in Finland – tarina Nokiasta julkaistaan C More -suoratoistopalvelussa ensi vuoden keväällä.