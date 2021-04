Turun AMK auttaa naisyrittäjiä korona-ajan yli opettamalla digitaitoja

Korona-aika koettelee yrittäjiä ja usuttaa siirtämään palveluita digitaaliseksi. Turun AMK tarjoaa yli 50-vuotiaille naisyrittäjille maksutonta digikoulutusta. Naisyrittäjät digitaidoilla poikkeusolojen yli -hankkeessa (NYRDI) halutaan auttaa yli 50-vuotiaita mikro- ja pk-yritysten naisyrittäjiä hyödyntämään digitaalisia taitoja markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi.

– Suomessa on huomattavan paljon yksinyrittäjiä, joista iso osa on naisia. Tässä hankkeessa on haluttu torjua koronaepidemian vaikutuksia yrityksiin ja päivittää erityisesti tämän kohderyhmän yrittäjien digitaalista osaamista, kertoo NYRDI-hankkeen projektipäällikkö ja Turun AMK:n lehtori Sari Asteljoki tiedotteessa.

Ensimmäinen koulutus järjestetään ensi syksynä ja siihen mahtuu 30 osallistujaa. Vastaavaa koulutusta järjestetään hankkeessa myös keväällä ja syksyllä 2022.

Koulutuksiin haetaan parhaillaan halukkaita osanottajia. Koulutukseen voi hakea miltä alalta tahansa.

– Digitaalinen markkinointi on osalle yrittäjistä vielä melko vierasta. Aihe menee niin lujaa eteenpäin ja aina tulee uutta. Kuitenkin digitaalisuus on nykyisyyttä ja tulevaisuutta ja näitä taitoja tarvitaan myös silloin, kun ei ole korona-aika, Asteljoki muistuttaa.

Turun ammattikorkeakoulussa on hyvä osaaminen digitaalisessa markkinoinnissa, palvelumuotoilussa ja sosiaalisessa markkinoinnissa. Tätä osaamista halutaan antaa eteenpäin.

Hankkeessa järjestettävässä koulutuksessa käydään läpi muun muassa verkkomainontaa, omien verkkosivujen analytiikkaa, sosiaalista mediaa, etäyhteyksien käyttöä sekä digitaalista myyntiä.

– Koulutuksessa saa ymmärrystä, miten voidaan myydä asioita verkossa, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää, kuinka esimerkiksi kasvattaa yrityksen näkyvyyttä somessa ja rakentaa omaa brändiä. Lisäksi käsitellään sisältömarkkinointiin liittyviä asioita, kuten tarinallisuutta, blogeja, podcasteja sekä videomateriaalin käyttöä, Asteljoki luettelee.

Koulutus rakennetaan yrityksen tarpeiden mukaiseksi ja alkuvaiheessa tehdään yleinen tilannekartoitus siitä, millaisesta sisällöstä kukin yrittäjä voisi hyötyä.

Syksyn koulutuksessa teemoja käydään läpi asiantuntija-alustuksina ja työpajassa. Myöhemmin selviää, onko tiedossa verkkototeutus vai salliiko korona-aika lähiopetuksen.

Vuoden 2022 koulutuksissa hyödynnetään tiimioppimismallia ja verkkototeutusta.

Digitaalisiin kokeiluihin kannustamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on saada yrittäjät verkostoitumaan. Tässä apuna ovat Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Business Club -toiminta.

– Käytössä on virtuaalinen hub-alusta, jossa yrittäjät voivat käydä oppimiaan asioita läpi porukalla samalla verkostoituen. Toiveena on, että verkosto jatkaisi toimintaansa hankkeen jälkeenkin.

Helmikuussa käynnistynyt NYRDI-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka kokonaisrahoitus on noin 240 000 euroa.