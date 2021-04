Turun kaupungin koronatartuntatilanne on hieman parantunut, sillä viime viikolla todettiin 130 tartuntaa. Turun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa, että vaikka käyrät osoittavat alaspäin, on Turun ilmaantuvuusluku eiliseltä tiistailta 153 eli Turku on yhä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.

Turkulaiset saisivat Peltoniemen mukaan käydä nykyistä ahkerammin testeissä.

– Nyt allergiakaudella saatetaan allergiaoireita tulkita koronaoireiksi eli on tärkeää käydä testissä varmistamassa asia.

Hän muistuttaa, että muistakin lievistäkin oireista on hyvä laittautua testiin.

Maarian alueella on todettu useita tartuntoja ja altistumisia esimerkiksi päiväkodeissa, joten koronantorjuntabussi on tulevana sunnuntaina Maarian lähipalvelupisteellä kello 11–17. Bussiin voi mennä koronatestiin ilman ajanvarausta.

Tällä hetkellä Turussa todetuista tartunnoista voidaan jäljittää 78 prosenttia.

Turun omissa toimipisteissä tartuntoja on kuluneen viikon aikana todettu Kerttulin ja Rahjekadun päiväkodeissa sekä Jäkärlän koulussa, Luolavuoren koulun Ruiskadun yksikössä ja Pansion koulussa.

Maskisuositus on poistettu 1.- ja 2. -luokkalaisilta sekä iltapäivätoiminnasta muista kouluista paitsi Pansion koulussa, Turun normaalikoulussa, Lausteen koulussa, Nummenpakan koulussa ja Varissuon koulussa. Näissä on edelleen todettu runsaasti tartuntoja.