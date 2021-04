Pansion varusmiehillä todettu kymmenen koronavirustartuntaa

Rannikkolaivastossa on todettu kymmenen koronatartuntaa varusmiehillä. He kaikki ovat palveluksessa Turussa Pansion tukikohdassa ja majoittuvat kasarmissa. Rannikkolaivaston aluksilla ei ole todettu tartuntoja.

Tartunnat on todettu viime viikon aikana. Yhdeksän tartuntaa todettiin palveluksessa olevilla varusmiehillä ja yksi lomalla olevalla. Altistuneita on kaikkiaan 28.

– Tartuntoja on todettu tällä hetkellä kahdesta eri osastosta. Rajaamme sairastuneet ja altistuneet erilleen toisistaan ja muista varusmiehistä. Tärkein tavoitteemme tässä tilanteessa on estää viruksen leviäminen joukko-osastossamme pitämällä huolta varusmiehistä ja palkatusta henkilöstöstä, jotta he pysyvät terveinä palveluksessa, sanoo Rannikkolaivaston esikuntapäällikkö, komentaja Mikko Villikari.

Palveluksessa olevat sairastuneet on sijoitettu eristykseen Pansion varuskunnan terveysaseman vuodeosastolle.

Rannikkolaivastossa noudatetaan erillistä varautumissuunnitelmaa epidemian varalta. Varusmiehet on jaettu erillisiin osastoihin, jotka eivät kohtaa toisiaan viruksen leviämisen estämiseksi.

Rannikkolaivasto kertoo tiedotteessaan, että koronatilanne ei ole vaikuttanut sen kykyyn toteuttaa laissa määritettyjä tehtäviään.