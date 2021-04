Koulukadun asfaltointi haittaa liikennettä

Asfaltointityö haittaa liikennettä Koulukadulla kuluvalla viikolla. Työtä tehdään Ratapihankadun ja Köydenpunojankadun välillä huomisesta tiistaista keskiviikkoon asti. Oikeanpuoleinen ajokaista on suljettu työmaan kohdalla. Työaika on aamuyhdeksästä iltapäiväkolmeen. Työajan ulkopuolella kaikki ajokaistat käytössä. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.