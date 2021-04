Pihlajaniemen pohjoisosan suunnitelmat loppusuoralla – ensimmäisten talojen rakennus alkaa arviolta 2022

Turun Heikkilän kasarmialueen viereen suunniteltavan Pihlajaniemen ensimmäinen asemakaavaehdotus tulee nähtäville tänään maanantaina ennen kaupunkiympäristölautakunnan päätöksentekoa.

Asemakaava käsittää tulevan asuinalueen pohjoisosan ja mahdollistaa asuntojen rakentamisen 2500-3000 asukkaalle. Alueen eteläosa ja rannat suunnitellaan myöhemmässä vaiheessa.

Alueen ensimmäisille asuinkerrostalokorttelille on valittu jo toteuttajat tontinluovutuskilpailun kautta. Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi, alkaa katujen, puistojen ja kunnallistekniikan tarkempi suunnittelu ja toteutus. Ensimmäisten asuinrakennusten rakentaminen alkaa arviolta 2022.

Asemapiirros

Alueen maanomistaja Senaatti-kiinteistöt järjesti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa laatu- ja hinta-kilpailun kolmen asuinkorttelin toteuttamisesta syksyllä 2020. Kilpailutöiden kautta haettiin ratkaisua siihen, miten umpikorttelista saadaan vaihtelevien rakennusten ja polveilevan korttelirakenteen kautta ihmisläheinen ja jalankulkijoille ystävällinen ympäristö.

Aloituskortteleiden toteuttajiksi valittiin kilpailun kautta Pohjola Rakennus Oy Suomi, Rakennusliike Lapti Oy, YH Kodit Oy sekä Skanska Talonrakennus Oy. A-Kruunu Oy rakentaa alueelle valtion tukemia vuokra-asuntoja.

Pihlajaniemen suunnitelmia on kehitetty jatkuvasti. Viime vuonna käydyn tontinluovutuskilpailun yhteydessä saatiin turkulaisilta Kerro kantasi -verkkopalvelun kautta runsaasti palautetta kilpailutöistä, joita hyödynnettiin suunnitelmien jalostuksessa. Esimerkiksi Vähäheikkiläntien varteen suunniteltuja rakennuksia on siirretty kauemmas kadusta, ja rakennusten korkeutta on madallettu samalla kun niihin on tuotu korkeusvaihtelua. Myös puita on lisätty kadun varteen.

Pihlajaniemen kokonaissuunnitelma perustuu laajan Katanpään puistoalueen ympärille rakennettaviin umpikortteleihin. Yksi kortteli muodostuu useasta erilaisesta rakennuksesta, joiden korkeudet vaihtelevat. Suunnitellut rakennukset ovat sävyiltään lämpimiä ja maanläheisiä. Erityistä huomiota on kiinnitetty myös kortteleiden välisiin katualueisiin ja jalankulkuympäristöön.

Pihlajaniemen aluen suunnitellaan tarjoavanvirkistysmahdollisuuksia ja palveluita myös ympäröivien alueiden asukkaille. Alueen keskelle rakennetaan Katanpäänpuisto, jonka läpi kulkee reitti merenrantaan.