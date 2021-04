Maastopalo käryää Kemiössä – ruohikkopalovaroitus on edelleen voimassa

Kemiönsaarella syttyi sunnuntai-iltapäivällä jo viikonlopun toinen maastopalo.

Kemiön Hertsbölessä maastopalo on polttanut palomestarin arvion mukaan noin sadan neliömetrin laajuisen alueen.

Hälytys Ansvedjantielle tuli hieman ennen neljää iltapäivällä. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan ruohikkopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen myös Varsinais-Suomen alueella. Koko eteläisen Suomen alueella on tällä hetkellä voimassa ruohikkopalovaroitus. Varoituksen ollessa voimassa kaikenlainen avotulen teko on kielletty.

