Reserviläisliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu tradenomi Minna Nenonen viiden vuoden määräaikaiseen tehtävään. Reserviläisliiton liittohallitus teki päätöksen kokouksessaan 17. huhtikuuta.

Nenonen siirtyy Reserviläisliiton toiminnanjohtajaksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Lounais-Suomen valmiuspäällikön tehtävistä. Hän on aikaisemmin toiminut myös muun muassa MPK:n koulutussihteerinä, Alastaro Golf Oy:n toiminnanjohtajana sekä yrittäjänä tilitoimistossa. Nenonen on pitkään toiminut reserviläistoiminnan eri luottamustehtävissä, viimeisimpänä Varsinais-Suomen Reserviläispiirin puheenjohtajana sekä Reserviläisurheiluliiton varapuheenjohtajana.

– Minna Nenosella on vankka ja monipuolinen kokemus reserviläistoiminnasta ja maanpuolustuksen eteen tehdystä työtä. Hänen aikaisempi tuntemuksensa reserviläistoiminnasta ja laajat verkostot ovat eduksi tässä työssä. Toiminnanjohtajan yhtenä keskeisimpänä tehtävänä on liiton toimiston johtaminen Helsingissä. Nenosen lisäksi liiton palveluksessa on neljä muuta toimihenkilöä, toteaa Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola tiedotteessa.

Minna Nenonen, sotilasmestari (res.), on kautta aikojen ensimmäinen nainen valtakunnallisen reserviläisjärjestön toiminnanjohtajana. Hän aloittaa työssään 1. elokuuta.

– Reserviläisliitto on tässäkin asiassa hieno suunnannäyttäjä ja lasikaton rikkoja. Naisten rooli tulee tulevaisuudessa kasvamaan maanpuolustuksessa ja Minnan valinta toiminnanjohtajaksi on yksi osoitus siitä, päättää puheenjohtaja Pohjola.

Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on 39 000 jäsentä. Heistä yli 90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen.