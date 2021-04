Poliisi tutkii Turun sivistystoimen verkkopalveluihin tehtyä tietomurtoa 

Turun kaupungin sivistystoimen verkkopalveluihin kohdistuneen verkkomurron seurauksena käyttäjätunnustietoja on päätynyt tietomurron tekijöiden käsiin. Tietomurto tapahtui viime perjantain ja maanantaiaamun aikana.

Murron kohteeksi joutunutta OPAS-verkkopalvelua käyttävät Turun kaupungin opettajat, oppilaat ja opiskelijat opetuksen toteuttamiseen ja yhteydenpitoon. Kaikkia opettajia, oppilaita ja opiskelijoita sekä sivistystoimialan hallinnon verkon käyttäjiä on pyydetty vaihtamaan salasanansa.

Turun kaupunki kertoo, että maanantaina aloitettua salasanojen vaihtoa on suoritettu valvotusti ja se on käyttäjätoimenpiteenä riittävä. Tämän lisäksi teknisiä suojaustoimenpiteitä sekä valvontaa on tehostettu ja niitä jatketaan.

Tapauksen selvitys jatkuu viranomaisten ja poliisin toimesta, minkä johdosta kaupunki ei tutkinnallisista syistä tiedota asiasta enempää.

